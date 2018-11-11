MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: 15 Temmuz Vatikan'ın en son tertip ettiği Haçlı Seferi'dir

TOKAT (AA) - Partisinin, Tokat'ta bir otelde düzenlenen istişare toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'deki patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yıldırım, MHP olarak her zaman terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini söylediklerini ve haklı çıktıklarını anlattı. Şu anda Türkiye'de terörle çok ciddi mücadele edildiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'de FETÖ'ye karşı net duran hareketiz. Birçok siyasi lider FETÖ'nün lideri ile bir yerde el sıkışmış. Kendi hikayelerini anlatırken 'Bir dost toplantısında rastladım. Bir yemekte gördüm. Bir banka açılışında elini sıktım. Temasımız sadece bu kadardır.' Bunların içinde FETÖ ile hiçbir yerde yolu kesişmeyen bir tane lider var. O da MHP Lideri Devlet Bahçeli. Hiçbir yerde karşılaşmamış. Hiçbir yerde görmemiş. Hep ikaz etmiş."

Yıllar önce Türkçe olimpiyatlarının görkemli şekilde yapıldığını ve olimpiyatlara siyasilerin de katıldığını ifade eden Yıldırım, "Siyaseten bazı şeyleri unutturmamamız gerekir. Unutur veya unutturursak sonunda biz zararlı çıkarız." diye konuştu.

FETÖ'nün Türkiye üzerindeki planlarına işaret eden Yıldırım, 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğunu dile getirdi. Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en buhranlı, en tehlikeli gece, en tehlikeli gündür. 15 Temmuz Vatikan'ın en son tertip ettiği Haçlı Seferi'dir. Bunu Sayın Genel Başkanımız İstanbul'daki Yenikapı'da papazların yüzüne söylemiştir. En son Haçlı Seferi de 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimidir. Yıllarca bizim en zeki çocuklarımızı topladılar. Parayı da bizden topladılar. Bizim çocuklarımızı kendi zihniyetlerine göre değişik bir İslami anlayış, değişik bir dünya görüşü ile yetiştirdiler, bir gecede Türk devletini ele geçirmek üzere darbe girişiminde bulundular. O bir Haçlı Seferi'ydi. 15 Temmuz ile öncesi ve sonrası ortaya çıktı."

Toplantıya, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve partililer katıldı.