ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı'nın dışında kalan, bizim 'Beş benzemez ittifakı' olarak ifade ettiğimiz ittifak içindekilerin birbirleriyle hiçbir alakaları olmadığını görüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinin içinde yer aldığı bir ittifakta kesinlikle PKK ve FETÖ ile mücadele yapılamaz." dedi.

Karakaya, Gölbaşı ilçesinde partisince düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değindi.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda çıkarmayı amaçladıklarını belirten Karakaya, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanını, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak birinci turda çıkarmanın bir amaç ve hedef olduğunu vatandaşlarımızın önemli bir kısmı değerlendirmelerinde ifade ediyorlar. Yine Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü bir sandalye sayısı ile denge denetimi sağlayacak şekilde TBMM'de yer almasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

Karakaya, Millet İttifakı'nı eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın dışında kalan, bizim 'Beş benzemez ittifakı' olarak ifade ettiğimiz ittifak içindekilerin birbirleriyle hiçbir alakaları olmadığını görüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinin içinde yer aldığı bir ittifakta kesinlikle PKK ve FETÖ ile mücadele yapılamaz. Bizden ayrılanlar da zaten CHP'nin rüşvetini kabul etmiş, 18 günlüğüne 15 milletvekilini kiralamış, onun bedelini de bugün CHP'nin yaptığı ve söylediklerine sessiz kalarak ödeyen bir siyasi anlayış. Bir hafta önce sayın Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce açılım sürecini yeniden gündeme taşıyacaklarını ve Kandil harekatını durduracaklarını, Afrin'den çıkacaklarını, dolayısıyla bataklığı kurutmak için girilen o bölgede elde edilen önemli kazanımları ve mücadele sonunda elde edilmiş başarılar varken bunları geriye döndürecekleri söylemlerine o ittifakın içerisinde yer alan ve sözde 'milliyetçiyiz' diyenler bir söz söylememişlerdir. Söylemekten çekiniyorlar. Sebebi de rüşvet almışlardır."

CHP'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi böyle bir oyuna getiremediğini söyleyen Karakaya, "7 Haziran seçimlerinden sonra hükümet kurulamayınca CHP, MHP hatta içine HDP'yi alarak kurulacak bir hükümette sayın Devlet Bahçeli'ye başbakanlık teklifinde bulunmuştu. Sayın Bahçeli o teklifi elinin tersi ile itti. O günden bugüne ülke ve memleket için ne kadar doğru şeyler yapıldığını artık herkes fark etmeye başladı." diye konuştu.

Karakaya, vatandaşların Cumhur İttifakı'na ilgisinin arttığını da belirterek, "Cumhur İttifakı'nı daha çok soruyor ve destekleyeceklerini ifade ediyorlar. Son dönemde vatandaşların kendi değerlendirmelerini söylemek istiyorum. Vatandaşlar ülkenin hakikaten bir beka sorunu olduğunu ve bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Mevcut siyasi partilere baktığımızda PKK ve FETÖ ile mücadelenin devam ettirilebilmesi ve ülkenin beka sorununun çözülmesinin ancak Cumhur İttifakı ile yapılabileceğini, dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini ifade ediyorlar." dedi.