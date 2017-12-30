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MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan'dan KHK açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, 696 Sayılı KHK'nın 121. maddesine ilişkin, "15 Temmuz gecesi şehitleri ve gazilerinin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan'dan KHK açıklaması
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ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "15 Temmuz gecesi canlarını bu milletin bekası uğruna vermeye razı gelen şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir. Bunu kanuni güvenceye bağlama gayesiyle yazılan metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 121. maddesiyle ilgili bir dedikodu ve propaganda dalgasının yükseltildiğini, bu dalgayla zihni bulananların, bahse konu edilen maddenin iç savaş çıkaracağını söylediğini belirtti.

Bu kafa karışıklığını kendilerince fırsata tahvil edenlerin de bu kararnamedeki ayrıntı üzerinden 15 Temmuz ile hesaplaşmaya kalktığına işaret eden Adan, "Aslında bu maddenin yazılma amacı da tam olarak bu karanlık beyinlerin kirli ayak oyunlarına şans vermemektir. Öte yandan mahkemeler de dahi 15 Temmuz'a iştirak eden kişileri tehdit etme cüretini gösterdikleri görülmektedir. Bu küstahlığın cevapsız bırakılması hem o gece kahramanlık destanı yazmış milletimizin gayretini hem de devletimizin ciddiyetini zedeleyecektir. Böyle bir maddenin kaleme alınması ardındaki bir başka sebep de budur." ifadelerine yer verdi.

"Bu metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir"

Tescilli ve firari FETÖ'cülerin dış mihrakların kucağındayken bu meseleye bir felaket senaryosu çerçevesinde yaklaşmasını "normal" olarak niteleyen Adan, tuhaf karşıladıkları durumun ise birtakım muhalif odakların tepkileri olduğuna dikkati çekti.

Bunların gösterdikleri tavrın FETÖ'nün tavrıyla benzediğini, ikisinin de reaksiyonlarını aynı sinir sistemi üzerinden yürüyen iki refleks olarak nitelendirilebileceğini belirten Adan, "15 Temmuz gecesi canlarını bu milletin bekası uğruna vermeye razı gelen şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir. Bunu kanuni güvenceye bağlama gayesiyle yazılan metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkede iç savaş çıkartmak hiç kimsenin harcı değildir"

Bunu beyan eden ve maddeden rahatsız olanlara bunun sebebini soran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saldırmanın da bu kötü niyetin katmerlenmişi olduğunu ifade eden Adan, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, dün neredeyse bugün de oradadır. İktidarıyla muhalefetiyle tek çözüm bu milletin vicdanına, bu devletin aklına, ayrıca Sayın Bahçeli'nin şahsında ülkücü hareketin temsil ettiği bin yıllık beka ve feda ruhuna güvenmekten geçmektedir. Bu ülkede iç savaş çıkartmak hiç kimsenin harcı değildir. Lakin iç savaş çığırtkanlığıyla anarşi ortamı yaratmak da hiç kimsenin hevesi olmamalıdır. Aksi takdirde bu milletin, heveslerini kursaklarında bırakacağından hiç kimse şüphe etmemelidir."

Muhabir: Esin Işık

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Politika
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