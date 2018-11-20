Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ses çıkaranın ihraçla tehdit edildiği bir dönemde bulunduklarını savundu.

Son zamanlarda, 2,5 aylık süre içerisinde maruz kaldığı hakaretler ve 50 yıldır mücadelesini verdiği MHP'de politika üretmenin gittikçe zayıfladığını belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşa, izlenen politikaları anlatamadığımız, vefa, saygı ve sevgi anlayışının yok edildiği, gördüğümüz muamele neticesinde sağlığımızı kaybettiğimiz bir dönemde daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu gibi anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm, bize güvenenlerin bugüne kadar gönül verip yol arkadaşlığı yapan vatandaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirme konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta 'çek git' denildiğim bir dönemde, rahmetli Başbuğa olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum."

Hayatının en zor basın toplantısını yaptığını belirten Kocamaz, 24 Haziran seçimleri öncesi doktorunun kalbindeki rahatsızlık için bir an evvel operasyon yapılması gerektiğini söylediğini, seçim dolayısıyla hasta hasta gece yarılarına kadar koşturduğunu, ancak hiç kimseye yaranamadığı söyledi.

MHP Genel Merkezi ile yaşadıkları süreci anlatan Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ben şanla, şerefle tüm camianın gurur duyacağı şekilde, alnımın akıyla tam çeyrek asır tüm kumpas ve engellemelere rağmen hizmet verdim. MHP adına belediyecilikte bir marka oluşturdum. 25 yılda milliyetçi ve üretken belediyeciliğin ne olduğunu tüm dünyaya göstererek sayısız ödüller aldım. Tüm dünya beni takdir etmiş ama ben maalesef Genel Başkan'a ve kendi parti yöneticilerime bir türlü yaranamamışım. Zira ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim."

Kocamaz, partisinin kendisine vefa göstermediğini de savunarak, "İnsanın bir gün bile çalıştırdığı işçisine dahi ücretini verip defalarca teşekkür ettiği bir yerde şahsıma çeyrek asırlık hizmetlerim ve davaya 50 yıllık bağlılığım karşılığında bir teşekkür dahi edilmemesini tüm kamuoyunun ve sizlerin takdirine bırakıyorum." dedi.

Malezya dönüşü karşılanmasına ilişkin tartışmalara da değinen Kocamaz, "(Gelen kişi hacdan mı geliyor? Gelen kişi aday mı ki karşılıyorsunuz?) ifadeleriyle beni yürekten yaralayan ve (Karşılayacaksanız gidin Mersin'de karşılayın. Niye Tarsus'ta karşılıyorsunuz?) gibi ifadeler kullanan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'e hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmeyeceğim çok kişi var ancak bu iki isimde o kadar çok emeğim var ki onların adını burada açıkça söylemekten çekinmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kocamaz, bugünden sonra şahsına yönelik yapılacak işlem ve hareketin kumpas, iftira olacağını söyledi.

Muhabir: Mustafa Güngör-İbrahim Erikan