Meral Akşener'den 'aday olmayacağım' açıklaması

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını bildirdi.

Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. Partimizin yoluna yeni bir yönetimle devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim." paylaşımında bulundu.



Partinin, kuruluşunun ilk gününden itibaren karşılaştığı tüm engellemelere rağmen Türk siyasetinde önemli bir yer edindiğini belirten Akşener, şunları kaydetti:



"Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır. Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."



Akşener, partisinin pazar günü gerçekleştirilen Afyonkarahisar kampında yaşanan tartışmalar üzerine olağanüstü kurultay kararı almış ve kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

Muhabir: Esin Işık