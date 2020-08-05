Meral Akşener'den Bahçeli Cevabı: "Buradan Erdoğan’a sesleniyorum; ortağına sahip çıksın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısına ilişkin olarak, "Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Ortağına sahip çıksın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de Hacı Bektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaşi Veli Müzesi’ni ziyaret etti. Burada türbe ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Akşener, "Ben buradan öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Ortağına sahip çıksın. Ne zaman ortağına ilgisi azalsa bize sarıyor" dedi.