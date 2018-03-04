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Meclisin personel giriş bölümü değiştiriliyor

Milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışındaki Meclis personeli, araçlarıyla, Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacak.

04 Mart 2018 Pazar 13:43
Meclisin personel giriş bölümü değiştiriliyor
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TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM'de, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışındaki Meclis personeli, araçlarıyla, Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacak.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, başkanlığını yaptığı Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurul toplantısında alınan kararlar hakkında, AA muhabirine açıklama yaptı.

Uslu, alınan karar doğrultusunda, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışında, araçlarıyla giriş yapacak Meclis personeli için yeni bir bölüm oluşturacaklarını belirtti.

Salim Uslu, personelin, araçlarıyla Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacağını açıkladı.

Söz konusu giriş bölümünü, Meclisin Çankaya Kapısı'nın altındaki, taksi durağı olarak kullanılan bölgede yapılacağını belirten Uslu, bu giriş oluşturulurken hiçbir ağacın kesilmeyeceğini, çevreye herhangi bir zarar verilmeyeceğini söyledi.

Salim Uslu, şöyle devam etti:

"Bu yoldan araçlarıyla giren personel, Çankaya Kapısı'nın altındaki tünelden geçerek kampüse girecek; kapalı ya da açık otoparka araçlarını park edecek. Personel, kapalı otoparkın hemen yanındaki kapıdan veya Güvenlik Kapısı'ndan da çıkış yapacak.

Kapalı otoparka araçlarıyla gelen personel, TBMM Ana Bina ya da Yeni Halkla İlişkiler Binasına, minibüs tarzındaki ring araçlarıyla gidebilecek. Böylece personel, kampüse tek bir yerden giriş ve çıkış yapacağı için kampüs içinde araç yoğunluğu olmayacak ve Meclisin güvenliği daha da artacak. Milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar ise bütün kapılardan giriş ve çıkış yapabilecek."

"Kampüs içindeki güvenliği daha iyi sağlamak istiyoruz"

Uslu, personelin akşam mesai saati bitiminde de yine ring araçlarıyla kapalı otoparka gelerek, aracına binip Güvenlik Caddesi'ndeki kapılardan çıkış yapabileceğini bildirdi.

TBMM Kampüsü içindeki güvenliği daha iyi sağlamak ve araç kirliliğini azaltarak Meclisi daha düzenli bir yer haline getirmek istediklerine işaret eden Uslu, "Bu amaçla, Meclis personeli, milletvekili danışmanları ve basın mensuplarının, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni açılacak yoldan giriş yapmasını ve Güvenlik Caddesi'ndeki kapılardan çıkış yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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