ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Her fırsatta vurgulanan 'Ankara'yı beraber yöneteceğiz' söylemleri unutularak, muhalefet partilerinin belediye meclisine getirdiği birçok önerge, okunmadan direkt reddedildi. Meclis toplantıları keyfi şekilde kapatıldı." dedi.

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk 100 günlük faaliyetlere ilişkin raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, faaliyet kitapçığında yer alan 136 milyon liralık tasarrufun hangi kalemlerde yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilmediğini söyledi.

Özcan, kitapçıktaki "diğer gelirler" bölümünde yer alan 2 buçuk milyar liralık gelirin, merkezi hükümet tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilen destek miktarı olduğunu belirterek, seçim döneminde ve son 100 günde yapılan bu yardımda 1 milyar 130 milyon liralık bir artış olduğuna dikkati çekti.

Belediyenin personel giderlerinde artış olduğunu belirten Özcan, "Mustafa Tuna'nın son 100 gününe baktığımız zaman 105 milyon liralık personel gideri var. Burada ilk 100 günde 232 milyon liralık bir personel gideri var. Yani yüzde 120 artış var." diye konuştu.

- "Kuru bir mesajla başsağlığı diledi"

Özcan, Ankara'da birkaç hafta önce yaşanan sel felaketine değinerek, "Ankara'da 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve birçok maddi hasarın yaşandığı sel felaketinde CHP'nin Belediye Başkanı Londra'daki tatilinden dönmeyerek sosyal medyadan sadece kuru bir mesajla başsağlığı diledi." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesindeki 20 bin işçinin bayram ikramiyelerine son verildiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından liyakat esasına göre sosyal denge tazminatı ödemesi ile ilgili başkanlık yazısı, AK Parti grubu tarafından ayrımcılığa ve eşitsizliğe sebebiyet vereceği gerekçesi ile herkese eşit ve en üst seviyeden verilmesi şeklinde düzeltilmek istenmiş fakat CHP'li belediye başkanı öneriyi veto etmişti. Daha sonrasında da AK Parti ve MHP gruplarının ısrarları üzerine madde meclisten geçmişti. Sosyal denge tazminatı eşit ve en üst seviyede verilmeye başlandı."

- "Meclis toplantıları keyfi şekilde kapatıldı"

Büyükşehir Belediyesinde 39 üst düzey yöneticiden 19'unun istifa ettirilerek yerlerine yeni isimler getirildiğini belirten Özcan, "Her fırsatta vurgulanan 'Ankara'yı beraber yöneteceğiz' söylemleri unutularak, muhalefet partilerinin belediye meclisine getirdiği birçok önerge, okunmadan dahi direkt reddedildi. Meclis toplantıları keyfi şekilde kapatıldı." diye konuştu.

Canlı yayınlanan belediye ihalelerine de değinen Özcan, şunları söyledi:

"Şeffaf yapıldığı iddia edilen ve hatta canlı olarak yayınlandığı için övünülen ihalelerin bazıları, ihaleye kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi. Bu usulsüzlük üzerine, şirketlerden bazıları mahkeme yolunu tutmuşlar. Belediye şirketlerinin yöneticilerine birçok noktada imza baskısı yapıldı ve bu durumu kabul etmeyen yöneticiler, görevden uzaklaştırıldı, hatta bazı şirketlerde usulsüz genel kurullar yapıldı."

- "Bu, topu taca atmaktır"

Özcan, itfaiye daire başkanlığında kılık kıyafet genelgesi yayınlandığını hatırlatarak 27 Temmuz 2019 tarihli genelgede yer alan ve çalışanların uygulamasını istenen maddelerin sıkıyönetim dönemlerini aratmadığını söyledi.

Ankara'ya yapılacak işlerde AK Parti ve MHP grubunun destek verdiği projeleri anlatan Özcan, "Şöyle baktığımızda sanki biz iş yaptırmıyoruz, biz meclisi kilitliyoruz ve eli kolu bağlanıyor. Bu tamamıyla, iş yapmamak için mazeret üretmek ve bu topu taca atmaktır." dedi.

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Yerel Yönetimler Başkanı Hatice Çakmak, Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ile Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir de katıldı.