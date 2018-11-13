Marketlerde poşetler 25 kuruş oluyor

TBMM (AA) - AK Parti'nin, çevre ve atık yönetimiyle ilgili çalışmalarda teşvik, marketlerde poşetlerin 25 kuruş olması, yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları yapımının zorunlu hale getirilmesi ile ilamsız icra takibi için Merkezi Takip Sistemi kurulması gibi düzenlemeleri de içeren iki ayrı kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili Mecliste gazetecilere bilgi verdi.

Çevre ve doğanın korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını, bu konuda hassas olduklarını belirten Muş, atıkların kaynağında ayrıştırılması, farklı şekillerde toplanmasıyla ilgili çalışmalarda belediyelere, il özel idareleri ve diğer kurumlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca teşvik getirileceğini söyledi.

Katı atıkların toplanması için Geri Kazanım Katılım Payı getirileceğini, içecekler ve diğer ürünlerle ilgili depozito mekanizması oluşturulacağını bildiren Muş, poşetlerin tüketiminin azaltılması amacıyla da marketlerde 25 kuruş karşılığında satılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonlarının artık zorunlu hale geleceğini anlatan Muş, arazinin şartlarından dolayı bisiklet yolları veya park istasyonları yapılamayan yerlerde ise yaya yolları yapılacağını aktardı.

Merkezi Takip Sistemi kurulacak

Muş, icrasız ilam takipleri yani toplumda daha çok telefon, doğal gaz ve su faturaları olarak bilinen icra ödeme işlemleriyle ilgili yeni bir sistem getirilmesini öngören kanun teklifi hakkında da bilgi verdi.

İcra müdürlüklerine gitmeyi ortadan kaldırıp Merkezi Takip Sistemi adında bir sistem kuracaklarını belirten Muş, "Yapay zekanın da içinde kullanılacağı bu sistem üzerinde artık avukatlar icra takiplerini buradan yapacaklar. İlgili avukatlar, bilgisayar başında kullanacakları imzalar ve alacakları şifrelerle bu sistem üzerinden müracaatlarını yapabilecekler." diye konuştu.

Ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu olacak

İş uyuşmazlıklarıyla ilgili getirilen arabuluculuk mekanizmasına değinen Muş, bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2017'de iş mahkemelerine toplam 190 bin müracaat yapıldığını, 1 Ocak-1 Kasım 2018 tarihleri arasında ise bu sayının 68 bine düştüğünü kaydetti.

Muş, arabuluculuk müessesesine 1 Ocak-1 Kasım 2018'de toplam 296 bin müracaat yapıldığını, bunların 180 bininin anlaşmayla sonuçlandığını, 87 bininde anlaşamama durumu olduğunu aktardı.

Arabuluculuk mekanizmasının ciddi şekilde işlediğini söyleyen Muş, "Artık ticari anlaşmazlıklarda da arabuluculuk müessesesini zorunlu hale getirmeyi önereceğiz." dedi.

Konkordato ilanında yeni düzenlemeler

Teklifle konkordato ilanıyla ilgili de bazı düzenlemeler getirileceğini anlatan Muş, şöyle devam etti:

"Daha önce iflas erteleme vardı. Bunlar finansal olarak zora düşen şirketleri korumak amacıyla onların yaşamını sürdürmesine imkan tanıyan bir mekanizmaydı. Fakat son dönemlerde yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bazı unsurlar söz konusu. Bunun ihlal edildiğini ya da kötüye kullanılma noktasında bazı girişimler olduğunu gözlemledik. Buradaki sistemin işlerliğini daha sağlıklı ve daha güçlü hale getirecek 3 madde teklifinde bulunduk."

Bağımsız bir denetim kuruluşundan rapor alınarak, bununla mahkemeye müracaat edilip konkordato ilan edilebildiğini hatırlatan Muş, denetim raporunu veren kuruluşları, "kamu yararına denetim yapma yetkisine sahip yönetim şirketleri" olarak kısıtlayacaklarını bildirdi.

"Atatürk hepimizin ortak değeri"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, ücretli poşet konusunda, "Hep beraber bir farkındalık, doğa bilinci oluşturmamız gerekiyor. Böylece poşet tüketiminin çok daha azalacağını düşünüyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin soru üzerine Muş, "Atatürk hepimizin ortak değeridir. Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran tüm tarihi şahsiyetlere yapılacak bir saygısızlık karşısında en büyük tepki AK Parti tarafından gösterilir ve karşılarında önce AK Parti'yi bulurlar." diye konuştu.

Muş, Milli Eğitim Bakanlığının Öğrenci Andı kararına karşı Danıştaya verdiği dilekçede, "Türk ulusu, ulusal kimliği tarih sahnesine daha sonradan çıkmıştır." ifadelerinin eleştiri konusu olduğunun belirtilmesi üzerine ise, "Tartışmalarla alakalı görüşümüz ortadadır. Bunu Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız da açıklamıştır. Aynı tartışmaların etrafında dolaşmanın faydalı olduğu kanaatinde değiliz." dedi.

Emine Şahin'in tutuklanması

Mehmet Muş, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'e ilişkin soruya, "Türkiye'de bir hukuk vardır. Yapılan iş ve işlemlerin, fiillerin hukukta bir karşılığı vardır. Mutlaka yapılan işlemleri hukuk içinde çözüleceğine olan inancımız tamdır. Hukuk devreye girdikten sonra çok fazla yorum yapma taraftarı değiliz." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağı görüşmenin sorulması üzerine Muş, "Siz arka kapıda, milletin gözünden saklayarak bir taraftan HDP ile görüşmeler yapıp diğer taraftan bugün esip kükreyen Sayın Akşener ile bir görüşme yapacağınız zaman bu, milletin dikkatinden ve gözünden kaçmamaktadır." dedi.

HDP'li belediyelerin terörle mücadele eden Mehmetçik'in geçtiği yerlere iş makineleriyle çeşitli tuzaklar kurduğu için buralara müdahale edildiğini anlatan Muş, şunları söyledi:

"Bunları yapan bir partiyle siz acaba bir belediye daha kazanır mıyım, kazanmaz mıyım diye bir hesabın içine girerseniz bu millet sizi affetmez. Otel lobilerinde, kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmeler öyle basit görüşmeler değildir. CHP neyin karşılığında bu görüşmeleri yapmaktadır? HDP'ye, dolayısıyla PKK'ya buradan hangi destekler gidecektir? Bunları çıkıp toplumun önünde açıklaması lazım.

Bir taraftan terörün borazanlığını yapan bir parti, onunla gizli görüşmeler, diğer taraftan da bugün grup toplantısında esip kükreyen, milliyetçilik dersleri veren Meral Akşener ile görüşmeler. Bunlar milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Bunlara en iyi cevabı sandıkta milletimiz verecektir."

"Bakışımızda milim değişiklik olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretine yönelik eleştirilerin bulunduğunun dile getirilmesi üzerine Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın orada önemli görüşmeleri, temasları oldu. Biz Birinci Dünya Savaşı'na millet olarak nasıl bakıyorsak Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde bakmaktadır. Oraya gittikten sonra bizim bu bakışımızda, düşüncelerimizde bir milim değişiklik olmamıştır. Orada da oradaki muhataplara da görüşlerimizi, fikirlerimiz alenen söylemişizdir." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Sinan Uslu