Mansur Yavaş, Başkent OSB'yi ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Günü birlik Anıtkabir'e 6 buçuk milyon kişi geliyor. Bunun 2 milyonu Ankaralıların oluşturduğunu varsayarsak, geriye kalan 4 milyon kişiyi bir gece konaklattığımız zaman esnafın ve işletmecinin kazandığı parayı hesap etmemiz lazım." dedi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'yi ziyaret eden Yavaş, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı döneminde sanayideki kalkınmayı sürekli desteklediğini belirterek, "Tüzel kişilik olarak Türkiye'de ilk defa tek başına o zaman yasa değişmişti organize sanayi bölgesini kurduk.Yasa değişmeden önce İl Özel İdaresini falan ortak etmemiz gerekiyordu. Tek başımıza kurunca çok sorun olmadı.Ancak planlama aşamasına geçince bir takım kamulaştırmalar gerekti. Daha sonra şansızlığımız 2001 krizleri olunca, talepte olmadı. Maalesef organize sanayiyi daha sonra feshetmek durumunda kaldık. " diye konuştu.

İstihdam için organize sanayilerinin öneminde değinen Yavaş, belediyelerin kolay para kazandığını ve sanayiyi desteklemediğini öne sürdü.

- "Anıtkabir'e 6 buçuk milyon kişi geliyor"

Turizm ile ilgili özel projeleri olduğunu anlatan Yavaş, şunları söyledi:

"Turizm ile ilgili bizim çeşitli projelerimiz var. Birgün gezerken genç bir vatandaşımız bana 'Anıtkabir'e günlük kaç kişi geliyor biliyormuşsun?' dedi. Bende bilmiyorum dedim. Gerçekten baktım günü birlik Anıtkabir'e 6 buçuk milyon kişi geliyor. Bunun 2 milyonu Ankaralıların oluşturduğunu varsayarsak, geriye kalan 4 milyon kişiyi bir gece konaklattığımız zaman esnafın ve işletmecinin kazandığı parayı hesap etmemiz lazım. Bunlara da yol gösterecek olan belediyedir.

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk de Ankara’nın memur, öğrenci ve sanayi şehri olduğunu belirterek, "Bir şehrin her şeyi birden ayağı kaldırması diye bir şey söz konusu değildir. Şehrin kendi dokusuna ve karakterlerine uygun yapılara göre şekillendirmesi gerekiyor. Ankara'nın kendi dokusuna uygun bir şehir planlamasının geç kalınmadan, bütün ortakların katılımıyla gözden geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.







