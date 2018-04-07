Maliye Bakanı Ağbal: Milli ve yerli mutabakat oyunları bozacak

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Aydıntepe Kadın Kolları Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, teşkilatın yeni mekanının hayırlı olmasını dileyerek, burada güzel hizmetler yapılacağını inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "gönül köprüleri kuralım" ifadesini kullandığını anımsatan Ağbal, "AK Parti olarak hizmet yapma noktasında bir sıkıntımız yok. 16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, okullar, hastaneler yaptık. Türkiye'yi baştan aşağıya değiştirdik. Dolayısıyla vatandaşın yapılan hizmetler noktasında büyük memnuniyeti var." diye konuştu.

Hizmetlerin yanı sıra vatandaşla kurdukları en güçlü köprünün gönül köprüsü olduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"16 yıldır AK Parti bir sürü badireyle de karşılaştı. Parti kapatma davasından başlayın Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, alçak darbe girişimi... İçeride ve dışarıda sürekli bu davayı bir şekilde iktidardan uzaklaştırmak için gayretler oldu. Her defasında başımız sıkışsa millete müracaat ettik. Her defasında da millet, bu davanın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu. Bu son derece önemli bir şey. 'Bu niye böyle?' Çünkü vatandaş kalben Sayın Cumhurbaşkanı'mıza inanıyor, koyduğu istikamete, samimiyetine, inancına, bu millet için, bu ümmet için, aslında insanlık için ne kadar büyük vazifeler yaptığını da görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bu inanç, bu kararlılık varken bize düşecek olan nedir? Onun yolunda yürümek, onunla birlikte olmak, vatandaşla kurulan bu gönül köprüsünü ki Cumhurbaşkanı'mız bunun mimarıdır, bu gönül köprüsünü biz de tek tek vatandaşlarımızla kuracağız."

"Büyük bir mücadeleden, tarihsel dönüşüm içinden geçiyoruz"

Allah'tan gelecek süreçte milletin önünü açık etmesini dileyen Ağbal, "Büyük bir mücadeleden, tarihsel dönüşüm içinden geçiyoruz. Önümüzde 2019'da iki önemli seçim var. Her birisi birbirinden önemli. 2023, 2053, 2071'e giden süreçte 2019 seçimleri, Türkiye'de 16 Nisan referandumunda oluşturduğumuz yeni sistemin ilk sınavı olacak." ifadesini kullandı.

Ağbal, teşkilat üyelerinin bu süreçte çok daha fazla çalışması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, milletimize, devletimize karşı oynanan büyük oyunu görmüş. Üç parti şu anda içeride ve dışarıda oynanmaya çalışılan bu oyuna karşı, kurulmaya çalışılan bu hesaba karşı milli ve yerli bir duruş göstererek milli mutabakatı kurmuş durumdalar. Dolayısıyla Bayburt'ta da aynı anlayışla, aynı bilinçle, aynı inançla kapı kapı, ev ev dolaşacağız, gönül köprülerini kuracağız. Allah'ın izniyle 2019'daki mahalli ve genel seçimlerde gene Bayburt ipi göğüsleyecek, Türkiye birincisi olacak. İnşallah 2019'da oluşturulan milli ve yerli mutabakat, oynan oyunları, kurulan hesapları bozacak. Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan Mehmetçik'imiz de içeride nöbet tutan Mehmetçik'imiz de karakolda nöbet tutan polisimiz de hepimiz millet olarak, 'Rabbim sana hamdüsenalar olsun, milletimiz daim olsun, güçlü olsun' diyeceğiz inşallah."

Açılışa AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Dilek Ünver Atamer, AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanı Ahmet Arslan, AK Parti Aydıntepe Kadın Kolları Başkanı Meryem Kocatürk ve partililer katıldı.

Bakan Ağbal, Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Aydıntepe ilçesinin köy ve mahalle muhtarları ile basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.

Ağbal, ayrıca Demirözü ilçesinin Çiftetaş mevkisinde Demirözü Barajı sulama sahasında yapımı devam eden sulama kanal çalışmalarına ilişkin DSi yetkilerinden de bilgi aldı.

Muhabir: Tuğba Yardımcı