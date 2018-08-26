ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı, fethin 947'nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Üç kıtaya yayılan davanın tohumlarını 947 yıl önce, bir mübarek Cuma günü Anadolu topraklarına saçarak şanla, şerefle ve büyük bir zaferle cennet vatanı kazanan büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 1071'de Anadolu'ya tohumları atılan dava kıyamete kadar var olacak, Hak ve hakikat sancağı bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı fethin 947’nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz."