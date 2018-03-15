ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3525 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor, bitecek. Az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına verilen destek, milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde, yarışmanın konusunun "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi" olarak belirlenmesini isabetli bir tercih olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin, yakın tarihte 1960, 1971, 1980, 28 Şubat darbe ve muhtıralarını yaşadığını hatırlatan Erdoğan, 2007'de de muhtıra teşebbüsünde bulunulduğunu ancak hükümetin kararlı duruşuyla bu niyetin akamete uğratıldığını dile getirdi.

"Ülkemizin demokratik standartlarını yükseltmek için attığımız adımlardan sonra artık bu tür sıkıntılarla karşılaşmayacağımızı düşünmeye başlamıştık." diyen Erdoğan, 17-25 Aralık 2013'te yargı ve emniyet teşkilatları eliyle sinsi bir darbe teşebbüsüne maruz kaldıklarını, dik duruşla bu sinsi saldırıyı boşa çıkardıklarını belirtti.

Daha sonra 15 Temmuz 2016 gecesinde, bir daha asla yaşanmayacağını varsaydıkları türden bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Pensilvanya'dan aldıkları emir ve talimatla ülkenin meşru yönetimini devirmek üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Ülkenin en üst yöneticisi olarak kendisinin, böyle bir darbe girişimini kabul etmediğini ve tüm devlet mekanizmalarını darbecilere karşı koymak üzere harekete geçmeye davet ettiğini hatırlatan Erdoğan, millete de meydanlara inmeleri çağrısında bulunduğunu belirtti.

O gece liseli gençlerin de meydanlarda olduğunu, onların da darbe girişimine karşı koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Binbir zorlukla ve ancak cep telefonu aracılığıyla televizyon kanallarını kullanarak milletimizle buluştuğumuz an aslında darbe teşebbüsünün akamete uğramaya başladığı andır. Darbeciler bizi ortadan kaldırmak için bulunduğumuz yere gelirken, biz de milletimizle birlikte darbecilere karşı mücadele etmek üzere Marmaris'ten yola çıkmıştık. Hamdolsun Rabbimin yardımıyla İstanbul'a indik ve havalimanında bizi karşılayan onbinlerce vatandaşımla halkımla milletimle birlikte darbecilere karşı tarihi bir meydan okuması yaptık. Ertesi gün de darbecileri tamamen derdest ederek, bu büyük ihaneti önlemiş olduk. 15 Temmuz gecesi öyle sahneler yaşanmış, öyle cesaret ve kahramanlık örnekleri sergilenmiştir ki gerçekten anlatmakla bitmez. Tankın altına yatanından üstüne çıkanına, tam teçhizatlı darbecilerin karşısına dikilip hesap soranından kurşunların üzerine üzerine yürüyenlerine kadar milletimiz tüm fertleriyle gerçekten destan yazmıştır."

- "Bunu siz başarabiliyorsunuz"

Şimdi de liseli öğrencilerin bu destanı deneme, şiir ve hikayeye dönüştürerek ebedileştirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin darbeler ve muhtıralar döneminin ardından doğan nispeten istikrarlı, müreffeh bir ortamında büyüyen sizlerin, bu tür durumlarda ne yapacağı sorusu orta yaşın üzerindeki büyüklerinizin zihnini kurcalıyordu. 15 Temmuz gecesi gördük ki bu milletin yediden yetmişe tüm fertleri, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle yeri ve saati geldiğinde, özlerindeki, mayalarındaki o kahramanlık ve cesaret ateşini yakabilmektedir. Bunu siz başarabiliyorsunuz. Üzerindeki kül savrulduğunda altından çıkan o kor ateş bize ezanımızın, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin bizatihi milletimizin güvencesi altında olduğunu göstermiştir."

Erdoğan, 15 Temmuz'dan önce ve sonra özellikle terörle mücadele harekatlarında bunun sayısız örneğiyle karşılaşıldığına dikkati çekerek, "Gezi olaylarıyla sokaklarımızı terörize etmeye kalkanlara vakur duruşuyla cevap veren milletimiz, çukur eylemleri sırasında bölücü terör örgütüne attığı şamarla mesajının kapsamını genişletmiştir." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekarelik alanın kontrol altına aldığını, daha sonra 140 bin Suriyelinin tekrar topraklarına, evlerine döndüğünü dile getiren Erdoğan, şu anda güvenliklerinin de Türkiye'nin emniyeti altında olduğunu belirtti.

- "Hesapların üzerinde bir hesap var"



Teröristlerin, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar, oradan Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, buralara tacizde bulundular. Havan toplarıyla, çeşitli silahlarla ve yüz civarında havan biz harekata başladığımız ana kadar atılmıştı. Hep sabrettik, sabrettik, sabrettik... Artık dedik yeter ve Afrin harekatının talimatını verdik. Tabii teröristlerin hesabı farklıydı ama onlar şunu bilmiyordu, bunların hepsinin bir hesabı var ama bilmiyor ki hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah'ın hesabıdır.

Ne oldu? Kuzeydeki o terör koridorunu Rabbimin lütfuyla temizlemeye başladık. Salona girerken sordum, şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne oldu? 3525. Artık her şey an meselesi. Hani diyor ya şair, 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan.' Bütün mesele bu. Bu iş bitiyor, bitecek. Az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir."

(Sürecek)