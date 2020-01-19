Libya konulu Berlin Zirvesi başladı

Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes ve Berlin Zirvesi ihtiraslara kurban edilmemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başbakanı Serrac ile görüştü

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