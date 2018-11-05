Kurtulmuş: “Ekonomik saldırıyı bertaraf ettik”

Nevşehir’de sivil toplum örgütleri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, hükumetin tüm saldırılara rağmen ekonomik saldırıları bertaraf ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile bir süre görüşen Kurtulmuş daha sonra ise sivil toplum kuruluşları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sivil toplum örgütleri ile düzenlenen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomisini stop ettirmek istediler ama çok şükür ki bu ekonomik saldırıyı bertaraf ettik dedi. Kurtulmuş, “Bir müddet önce başlayan ekonomik saldırılar ile karşıya karşıya kaldık. Hemen 24 Haziran seçimlerinin ardından yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 95 yıllık süreç içerisinde Cumhuriyet’imizin en önemli reformlarından birinin Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve ardından Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçilmesinin hemen ardından sanki birileri düğmeye bastı. Türkiye’de hiçbir gereği yokken hiçbir gerekçesi yokken dolar 7 liraya kadar çıktı. Piyasaları allak bullak etmek istediler. Türkiye’nin ekonomisini stop ettirmek durdurmak istediler. Türkiye’de esnaf ve sanatkarın, fabrikaların iş yapamaz hale gelmesini istediler. Allah’a çok şükür milletimizin dirayetli duruşuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dirayetli ve kararlı duruşuyla ekonomik saldırıyı bir şekilde bertaraf ettik. Azgın dalgalar geçti. Türkiye inşallah üretim gücünün kaybetmeyecek, tezgahını dağıttırmayacak daha güçlü bir ekonomi ile yoluna devam edecektir” diye konuştu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han tesislerinde düzenlenen yemeğe Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 15:53