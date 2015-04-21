Kurtulmuş: "Ekonomi Yönetimi Ciddi Bir İştir”

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Numan Kurtulmuş, CHP’nin seçim bildirgesindeki vaatlerini değerlendirerek, “CHP’nin vaatlerinin bir kısmı şimdiye kadar AK Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirilmiş olan işler. Dolayısıyla bunları bile yeni bir vaatmiş gibi söylemeleri ayrıca siyaseten zayıf bir noktadır” dedi.Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu’da katılacağı açılışlar öncesi geldiği Samsun-Çarşamba Havaalanı’nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, VİP salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun CHP’nin seçim bildirgesindeki vaatleri hakkında değerlendirmesini sorması üzerine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Tabi bu vaatlerin hepsi kulağa hoş gelen vaatler. Kim istemez bu söylenen vaatlerin verilmesi konusunda kimin bir talebi olmaz, hangi siyasi parti bunu istemez ama ekonomi yönetimi ciddi bir iştir ve bir bütünlük içerisinde ele alınması gereken bir konudur. Türkiye geçtiğimiz dönemlerde çok büyük ekonomik krizler yaşadı. Bankacılık finans sektörün de çok büyük kayıpları oldu. Bir takım hesapsız vaatler hesapsız uygulamalar sonucu uzun yıllar çok keskin bütçe açıkları verdi. Türkiye’nin vatandaşına karşı bütün bu sosyal programları gerçekleştirirken aynı zamanda bütçe açığına ve cari açığa dikkat etmesi lazım. Bu anlamda ikisinin birlikte eş zamanlı olması Türkiye için zaten başlı başına bir kriz ortamının oluşması demektir. Zaten burada vaat edilenlerin bir kısmı şimdiye kadar Ak Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirilmiş olan işler. Dolayısıyla bunları bile yeni bir vaatmiş gibi söylemeleri ayrıca siyaseten zayıf bir noktadır” diye konuştu.“AÇIK ARA ÖNDEYİZ”Kurtulmuş, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin açık ara önde iktidara geleceğini belirterek, "Elimizdeki bütün kamuoyu araştırmaları AK Parti’nin çok açık ara bir şekilde parlamentoda çok büyük bir çoğunlukla iktidara geleceğini gösteriyor. Herhangi bir şekilde bir koalisyon ihtimali dahi Türkiye’de olmadığını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.