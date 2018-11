Kurtulmuş: "Ambargonun İran ile ticaretimizi etkilememesini arzu ediyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD’nin İran’a yapacağı ambargodan Türkiye’nin etkilenmemesini arzu ettiklerini ifade ederek, “Bu ambargonun İran halkını olumsuz yönde etkilememesini temenni ederiz. Daha doğrusu hiçbir ülkenin hiçbir ülkeye uygulayacağı ambargonun o ülkenin halklarına zarar vermemesi esas olmalıdır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ABD’nin İran’a yapacağı ambargodan Türkiye’nin etkilenmemesini arzu ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Şimdi tabi bu konudaki beklentiler ABD kaynaklarından da dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’nin hangi konular ne tür muafiyetlere sahip olacağı önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ortaya çıkacaktır. Zaten Türkiye başta petrol ve doğalgaz anlaşması olmak üzere İran’a o malları almasa bile ödeme yapma mecburiyetinde olmayı gerektiren anlaşmayı çoktan imzaladı. Dolayısıyla bizim İran ile ikili ticaretimizin böyle bir ambargodan etkilenmemesini arzu ederiz. Doğrusu budur. Hatta en doğrusu bir takım siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu tür ambargoların o ülkeyi siyaseten etkilemekten öte doğrudan doğruya o ülkenin halklarını etkilediği bir gerçektir. Bu ambargonun İran halkını olumsuz yönde etkilememesini temenni ederiz. Daha doğrusu hiçbir ülkenin hiçbir ülkeye uygulayacağı ambargonun o ülkenin halklarına zarar vermemesi esas olmalıdır” diye konuştu.

“31 Mart seçimleri AK Parti’nin yeni zafer seçimi olacaktır”

Bugün başlayan aday adaylık başvurularının hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin AK Parti’nin yeniden zaferle çıktığı bir seçim olacağını söyledi. Kurtulmuş, “Öncelikle 5 Kasım 12 Kasım arasındaki başvurularımız hayırlı olsun. Bu süreçte AK Parti İl, ilçe, belde belediye adayları, belediye meclis üyesi adaylarını başvurularını kabul edecektir. Bu kabul ediş Genel Merkeze olacağı gibi illere ve ilçelere de olması mümkündür. Biz bu süreçte yerel seçimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu yerel seçimin en önemli unsurunun adaylar olduğu kanaatindeyiz. Adaylarının her birisinin kendisinin gücünün olmasını, toplumsal karşılığının olmasını yani partinin gücü üstünde yükselecek değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmasından yükselecek isim değil bizzat partiye bir şeyler katabilecek, partinin oyunu yukarıya çıkarabilecek, toplumun bütün kesimleri tarafından bir şekilde takdir toplayacak arkadaşlarımızın olmasını ön görüyoruz. Bunun içinde başvurular herkese açıktır. Bu başvurulardan da beş temel kriteri taşıyan arkadaşlarımızın seçilmesi için bir eleme olacaktır. Nedir, mütevazi insan olacaklar, ehliyet sahibi, liyakat sahibi, adalet sahibi ve millete sadakat sahibi olacaklar. Bu dört temel kişisel özelliği barından toplumda kişisel karşılığı olan insanlarla inşallah milletin karşısına çıkacağız. Bunu sadece belediye başkan adayları için söylemiyorum belediye meclis üyesi adayları içinde söylüyorum. Aynı şekilde bu vasıflardaki hanım kardeşlerimizin ve genç kardeşlerimizin de aday olmalarının önünü açacağız. Her ilde her ilçede her belde de helal olsun AK Parti yine buldu çıkardı, toplumun en değerli en çok oy alabilecekler isimleri ile seçime giriyor, bizi de bu insanlar temsil edebilecek diyecekleri adaylarla seçime gireceğiz. 31 Mart 2019 seçimleri AK Parti’nin yeniden zaferle çıktığı önemli seçimlerden birisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş’un açıklamasının ardından AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Kurtulmuş’a ziyaretlerinden dolayı bir hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 18:10