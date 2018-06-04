"Kulun, kula karşı işlediği suçlarda genel bir aftan yana değiliz"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusuyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kulun kula karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz ancak ve ancak o kişi helallik verirse o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum." dedi.

Destici, Eskişehir'de özel hastanede doğum yapan yeğeni Tuğba Köse'yi ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ülke, millet ve seçime katılan tüm siyasi partiler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin afla ilgili açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile bu konuyu görüşme imkanımız oldu. Tabi kendisinin ciddi kaygıları var. Haklı endişeleri var ve bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini kendisinin affedebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu ancak devlet kendisine karşı işlenen suçlara affetme konusunda milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Kulun kula karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz ancak ve ancak o kişi helallik verirse o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum."

- Bedelli askerlik

Destici, bedelli askerlik ile ilgili soru üzerine "İlkesel olarak bedelli askerliği doğru bulmuyoruz. Eğer çıkacaksa buradan elde edilen gelirin bir kısmının Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Hastalarına ayrılmasını arzu ediyoruz diye aylar öncesi açıklamalarda bulununca bu konuda bize çok fazla soru soruldu. Orada da SMA hastaları ile ilgili de bir sonuç alındı. Tamamen olmasa da kısmen bir sonuç alındı." diye konuştu.

Bedelli askerlikten yararlanabilecek 500-600 bin, hatta 700-800 bin gibi rakamlardan bahsedildiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Burada bizim askere alma sistemimizde bir problem var. Öncelikle bu problemin ortadan kaldırılması gerek. İkinci olarak da bu yığılmaya da bir çözüm bulmak lazım. Bunun ben direkt bedelli olarak çözümünden yana değilim. Mutlaka, şu anda bedelli askerlik bekleyen ya da asker kaçağı konumunda olanlar, ertelemiş olanlar, kaç yüz binse mutlaka bir askeri elbiseyi giymeli, temel eğitimi almalı ondan sonra da herkesin kendi bütçesine göre ve mesleğine göre bir çözüm üretilmeli. Direkt 'Parayı ver sen askerlikten kurtul, parası olmayan askerlik yapsın.' Buna karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum. Ortak akılla bu problemin çözülmesi gerekiyor. Sayın Başbakan açıkladı, 15-16 yılda eritilecek bir yığılmadan bahsediyor. Bu yığılmanın da ortadan kaldırılması lazım."