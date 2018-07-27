Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye genelinde turist sayısında yüzde 30'luk artış var

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk altı aylık verileri bir önceki yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde yüzde 30'luk turist sayısında artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş. Gururla açıklıyoruz ki bunda en büyük pay Antalya'nın." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Bakan Ersoy, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlık olarak yeni dönemde yapacakları politikaları anlatan Ersoy, altı aylık verilerin gurur verici olduğunu belirtti.

"İlk altı aylık verileri bir önceki yılla kıyasladığımızda Türkiye genelinde yüzde 30'luk turist sayısında artış var. 16 milyon yabancı ülkemizi ziyaret etmiş. Gururla açıklıyoruz ki bunda en büyük pay Antalya'nın." diyen Ersoy, Antalya'nın 6 milyon 628 binlik turist sayısına ulaştığını aktardı.

Antalya'nın turist sayısının şu ana kadar temmuz rakamlarıyla 7 milyonu geçtiğini bildiren Ersoy, "Bu sene 14 milyonluk bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşacağız. Bu sayılar olmalı ama bunun yanında biz sezon sonundan itibaren artık gelirimizi, turist sayısından daha fazla 'artırdık'ı konuşmamız gerekiyor. Verinin ilk başarının ölçüsü olarak bunu tayin etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ersoy, Antalya'da tesislerin birçoğunun Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazineden tahsisli olduğunu hatırlatarak bununla ilgili 2016 krizinden sonra hükümetin geliştirdiği proje dahilinde yeni yasa çıktığını söyledi.

Kiralama sürelerini 49 yıla uzatacaklarına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Birkaç değişiklik yaptık. Taksit sayısını, bir taksit artırdık. Bir peşin, dört taksite getirdik. Gri alanı da netleştirdik. Değer tespitlerinde mevcut işletme belgesindeki yatak kapasiteleri baz alınacak. İki önemli sorun da netleşmiş oldu. Tavsiyem, hızlı bir şekilde başvurularınızı yapın. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Yeniden değerleme oranları açıklanacak. Ekim-kasım gibi açıklanacak. Açıklanmadan önce başvuru yaparsanız mevcut TL değerleme üzerinden yapıyorsunuz. Süreyi kaçırırsanız yüzde 18'lik değerleme farkı ücreti üzerine binecek. Ben şimdiden uyarıyorum dosyalarınızı bir an önce verin."