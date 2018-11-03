Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Nevşehir’de Alan Yönetimi Sistemi’ne geçeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinin korunması ve geliştirilmesi yönünde bir süre önce başlatılan Kapadokya Alan Yönetimi Sistemi’nin oluşturulması kapsamında temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

Kapadokya bölgesinin etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi amacıyla bir süredir çalışmaları sürdürülen Kapadokya Alan Yönetimi’ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının uzmanlarından oluşan bir heyetle Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından Nevşehir Belediyesine geçen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevşehir Belediyesi girişinde Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından karşılandı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyarette bir gazetecinin bölgedeki çarpık yapılaşmalarla ilgili bir sorusu üzerine, Kapadokya bölgesinde korumacılık anlamında olduğu kadar bölgenin geliştirilmesi amacıyla Çanakkale’de olduğu gibi Alan Yönetimi Sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar için son bir değerlendirme ve incelemelerde bulunmak üzere kentte bulunduklarını söyledi.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının da böyle bir sistemin uygulanmasını istediklerini dile getiren Ersoy, "Çanakkale örneğinde olduğu gibi Kapadokya bölgesinde de Alan Yönetimi Sistemi’nin ortaya konulması yönünde başlatılan bir çalışmada artık son noktaya gelindi. Bizler de bu konuda çeşitli bakanlıklarla da görüşmelerde bulunduk, görüşmede bulunduğumuz bakanlık yetkilileri de bu konuya oldukça sıcak bakıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kapadokya Alan Yönetimi Sistemi ile ilgili olarak son bir kez daha bölgede incelemelerde bulunmak ve sivil toplum temsilcileriyle de bu konuyu değerlendirmek için buradayız. Kapadokya, ülkemizin birkaç yüzünden birisi, bu bölge gerçekten ülkemizin turizm alanında gözbebeklerinden şüphesiz. Halen ortaya konulan uygulamalarda bazı bakanlıkların yetkilerde çakıştıklarını görüyoruz, ancak Alan Yönetimi Sistemi ile bu ortadan kalkacak ve gerek korumacılık ve gerekse bölgesel gelişim süreci daha da işlerlik kazanacak" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çini tabak hediye etti.