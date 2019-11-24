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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldı.

Politika 24.11.2019, 11:18
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti
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NEVŞEHİR (AA) - Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, beraberindeki heyet ve gazetecilerle sıcak hava balon turuna katılarak, Kapadokya'yı gökyüzünden seyretti.

Ersoy, Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde balonların uçuş hazırlıklarını izledi.

Bakan Ersoy ve beraberindekileri taşıyan balon, gün doğumuyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat süzülen balon, Çavuşin köyü yakınlarına indi.

Ersoy'a, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile gazeteciler eşlik etti.

#türkiye
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