Kosova eğitim heyetinin ziyareti

ANKARA (AA) - Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, eğitim alanındaki konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Yağcılar, eğitimde kalite ve öğrenci sayılarının artırılması amacıyla Türkiye ile yakın bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, iki ülke arasında müfredat, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve Türkçe'nin yanı sıra diğer alanlarda da çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ise iki ülke arasındaki tarihi bağlara değinerek, Kosova'da Türkçe eğitim yapılan okulların varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki öğretmen eğitimleri ve müfredat yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Safran, Kosova'daki öğretmenlere Türkiye'de hizmet içi eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin ayrıca internet üzerinden, yüz yüze veya uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi konusunda planlama yapıldığını kaydetti.

Safran, müfredat yenileme çalışmalarıyla ilgili, Türkçe ders kitaplarını yazmak için öğretmenler tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, bu alanda iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede, Kosova Milletvekilleri Müferra Şinik ve Fikrim Damka ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile diğer ilgililer de hazır bulundu.