Konya'da belediye başkanları mazbatalarını aldı

KONYA (AA) - AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay ve 6 ilçe belediye başkanı düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen Altay'ın yanı sıra 3 merkez ilçe ile Derbent, Akören ve Altınekin belediye başkanları için Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi.

Törende, Altay'a mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Kiraz verdi.

Kiraz, demokratik ve şeffaf bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, sonuçların Konya için hayırlı olmasını diledi.

Ardından, AK Parti'den merkez Selçuklu ilçesi belediye başkanlığına seçilen Ahmet Pekyatırmacı, merkez Meram ilçesi belediye başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş, merkez Karatay ilçesi belediye başkanlığına seçilen Hasan Kılca, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ve MHP'den Akören belediye başkanlığına seçilen İsmail Arslan'a mazbataları teslim edildi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının da katıldığı törende, hatıra fotoğrafı çekildi.

- "Konyalılar bu emanete sahip çıktı"



Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçim sonuçlarının Konya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçim sürecinde emeği bulunan sandık görevlileri, güvenlik görevlileri, il, ilçe seçim kurullarına teşekkür eden Altay, şöyle konuştu:

"Konya suhulet ve sükunetli bir seçim süreci yürüttü. Bugün de mazbatalarımızı aldık. Süreçte emeği olan AK Parti İl Başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza, MHP İl Başkanı Murat Çiçek'in şahsında tüm mensuplarına, milletvekillerimize, bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. 17 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Mevlana Meydanı'na geldiğinde bizi Konyalılara emanet etmişti. Konyalılar bu emanete sahip çıktı ve büyükşehirler içerisinde en yüksek oyla görevi bize tevdi etti. Bundan sonra tüm Konya'nın belediye başkanları olarak şehrimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Konya'yı da bize emanet etmişti. Bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Cumhur İttifakı'nın Konya'da hem büyükşehirde hem de 31 ilçenin 28'inde seçimleri kazandığını ifade etti.

- Başkan Kılca tebrik çiçeklerini kabul etmiyor

Belediye Başkanı seçildikten sonra sosyal medya hesabından, tebrik çiçekleri yerine Karatay Alzheimer Merkezi ve aşevine bağış yapılması çağrısında bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da birçok vatandaştan tebrik telefonları ve çiçek almaya başlayınca bir duyuru yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığı ve bilinci arttırmak adına, seçildikten sonra vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bize çiçek göndermemesini arzu ettik. Çiçek yerine belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer Merkezimize ve aşevimize bir şekilde yardım etmelerini talep ettik. Vatandaşlarımızın da bu duyarlılığa karşılık vereceklerini ümit ediyoruz."



