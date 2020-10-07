Kongre salgın tedbirleri kapsamında yapılacak

NEVŞEHİR(MHA) İl kongresinin salgın tedbirleri kapsamında yapılacağına vurgu yapan İl Başkanı İlhan Kaya, "Saygıdeğer Nevşehir’liller, Kıymetli Dava Arkadaşlarım; MHP Nevşehir İl Başkanlığımızın 13. Olağan Kongresi 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 10.00'da Kapadokya Kültür Merkezinde yapılacaktır. Öncelikle Kongremizin; Ülkemize, Türk Milletine, Nevşehir’imize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İl Kongremize; Genel Merkezimizin talimatı gereği Covid-19 salgını tedbirleri nedeni ile sadece İl Delege Listemizde ismi bulunan dava arkadaşlarımız katılabileceklerdir. Kongremize katılmak isteyen ancak Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında aramızda bulunamayacak olan Nevşehir’li Hemşehrilerimize ve Dava Arkadaşlarımıza gösterecekleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyor,saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. “İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik". Kazanan Nevşehir Olacak, Kazanan Türkiye Olacak..." açıklamasında bulundu.