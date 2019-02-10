Kitaplarıyla Niğde tarihine ışık tutan milletvekili

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde Kapadokya'nın Başkenti", "Bor Şehri", "Kızılca Bektiklerin Yurdu", "Niğde Söylence Şaka Fıkra Anlatı" ve "Niğde Spor Tarihi" isimleriyle yayımlanan 5 kitabıyla Niğde'nin tarihine ve kültürüne ışık tutuyor.

Gürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında Niğde'nin Bor ilçesinde çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptığını ve yerel sorunlara ilişkin yazılar yazdığını belirterek, üniversite eğitimi aldığı dönemde de yazılarına devam ettiğini söyledi.

Tüm bu süreçte çeşitli konularda 7 bin makale yazdığını ifade eden Gürer, bunların önemli bir bölümünün ise Niğde iline ilişkin olduğunu anlattı.

Gürer, 25 yıl boyunca bölgede bulunan yerel gazetelerin hemen hemen hepsinde köşe yazısı yazdığını dile getirerek, Niğde'nin tarihiyle ilgili çok yayının bulunmadığına ve bundan dolayı bu konuya ilgi duyduğuna değindi.

Niğde iline ilişkin, "Niğde Kapadokya'nın Başkenti", "Bor Şehri", "Kızılca Bektiklerin Yurdu", "Niğde Söylence Şaka Fıkra Anlatı" ve "Niğde Spor Tarihi" isimleriyle yayımlanan 5 kitabının bulunduğunu belirten Gürer, ilk kitabı olan "Bor Şehri" kitabının ise 2005 yılında yayımlandığını kaydetti.

"Niğde Kapadokya'nın Başkenti" kitabının 800 sayfa olduğunu ve kitabında Niğde'nin kuruluşundan Cumhuriyete kadar olan dönemi anlattığını aktaran Gürer, kitabında Niğde'nin bilinen 10 bin yıllık tarihinin bütün kesitlerinin yer aldığını söyledi.



"Bor şehri" kitabının Bor ilçesinin sosyal ve kültürel dokusunu anlattığına işaret eden Gürer, "Niğde Spor Tarihi" kitabında ise Niğde ilinde yapılan spor dallarını ve bunların geçmişini ele aldığını ifade etti. Niğde'nin birinci ligde hiç takımının olmadığını belirten Gürer, spor açısından Niğde'nin anlam ifade eden bir yer olduğunu ve bölgede dağcılığın çok geliştiğini, Türkiye'nin en önemli dağcılarının da Niğde'den çıktığını dile getirdi.

Gürer, "Niğde Söylence Şaka Fıkra Anlatı" kitabında bölgeye ait fıkra, şaka ve anlatıları derlediğini söyledi. "Kızılca Bektiklerin Yurdu" kitabına ilişkin bilgi veren Gürer, "Niğde'de Kızılca Bektiklerin Yurdu diye bir kasabamız var. Şimdi köye döndü. Burası Dulkadiroğulları'nın Kahramanmaraş'tan gelip ilk yerleştiği yerdir. Onların yaşam kültürlerini derledim." dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin bilinmeyen bir değer olduğunu ve Cumhuriyetin ilk yıllarında alan olarak daha geniş bir coğrafyasının bulunduğunu, daha sonra ise bu bölgeden birkaç ilin daha ayrıldığını söyledi.

Bölgenin coğrafi ve doğal güzelliklerinin yanında tarihsel derinliğini de araştırdığını vurgulayan Gürer, kitaplarında yazdığı bütün tarihi eserleri gezerek yerinde incelediğini kaydetti.

- "Kent tarihleriyle ilgili çok detay yok"

Gürer, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kent tarihleriyle ilgili çok detay yoktur. Kent tarihleri bu ülkenin büyük zenginliğidir. Niğde, farklı bölgelerden gelmiş çok kültürlerin buluştuğu bir yerdir. Niğde'de Çerkez köyümüz var. Niğde'de Dulkadiroğulları, Karesioğulları, Germiyanoğulları, Kayı Boyu, Oğuz Boyu var. Bunların hemen hemen her köyde farklı izleri var. Onların kültürlerini gün ışığına çıkarmaya çalıştım. Niğde tarihi, coğrafyası, folkloruyla derinliği ve zenginliği olan bir bölgedir."

Ömer Fethi Gürer, "İttihat Terakki'den Günümüze Niğde Siyaset Tarihi" adlı kitabını bitirdiğini ve basım aşamasında olduğunu, yayımlandığı zaman bu kitabının altıncı kitabı olacağını, daha sonra ise Niğde'nin sosyal yaşamıyla ilgili hazırladığı kitabını yayımlamak istediğini söyledi.



