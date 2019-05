Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik güvenliği sorunu uzun yıllardır içimizi acıtan ama günümüzde dünya genelinde yılda yaklaşık 1,3 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan küresel bir güvenlik meselesidir. Giderek ciddileşen bir meseledir." dedi.

Soylu, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesi girişinde Kızılırmak Nehri kenarında 15 dönümlük alana kurulan ve çocukların trafik, itfaiye, ilk yardım ve AFAD eğitimlerini eğlenerek öğreneceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın hayırlı olması dileğinde bulunarak, bu haftanın Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Bu sayede trafik güvenliği meselesiyle ilgili ülke genelinde bir farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Trafik güvenliği sorunu uzun yıllardır içimizi acıtan ama günümüzde dünya genelinde yılda yaklaşık 1,3 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan küresel bir güvenlik meselesidir. Giderek ciddileşen bir meseledir. Ve sadece ülkemizde değil, dünyada da acil sorunlar ve bu sorunların çözümünü bekleyen bir meseledir. Ülke olarak uzun yıllardır bu sorunu çözmek için çaba içerisindeyiz. Özellikle son yıllarda pek çok yeni tedbir, uygulama ve projeler ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ortaya koyduğu vizyonu takip eden, onu destekleyen ve uygulama alanında hayata geçirmeye çalışan bu projelerle birlikte geçtiğimiz ekim ayında adım attığımız ve bu yılın trafik teması olarak da belirlediğimiz 'yaya öncelikli trafik' gibi reform mahiyetinde stratejik adımlar attık. Hem bu stratejik adımları attık hem de kapasitemizi artırdık. Personel sayısından tutun motosiklet sayısına, İHA'larla denetimden fahri trafik müfettişlerine kadar pek çok noktada özellikle Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kullandığımız teknik ve başarı kapasitemizi ciddi oranlarda artırdık."

Bakan Soylu, attıkları her adımdan, aldıkları her tedbirden rakamlara yansıyan olumlu sonuçlar elde ettiklerine işaret ederek, bir önceki yıla göre 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 41 azalış sağladıklarını dile getirdi.

Otoyollarda klasik radar uygulaması yerine ortalama hız koridoru uygulamasına geçtiklerini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ortalama hız koridoru uygulamasının olduğu otoyollarda yaptığımız ölçümlere göre, araç sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstermesine rağmen bu otoyollarda 2018 yılında bir önceki yıla göre trafik kazası sayısında yüzde 11, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 28 ve altını çizerek söylüyorum can kaybı sayısında yüzde 37 oranında azalış sağladık. İddialı bir şey söyleyeyim, bu kadar kısa bir zamanda bu azalış oranlarını başka bir ülkede görebilmek mümkün değildir. Herkese teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerden bütün kurumlara, kuruluşlara kadar, trafikte dikkat eden tüm vatandaşlara kadar ve özellikle kırmızı düdükleriyle ailelere trafikte nasıl hareket edeceğini tembih eden çocuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette bu rakamlar bize işimizin bittiğini söylemiyor. Bilakis çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda doğru istikamette olduğumuzu da ifade ediyor."

Soylu, trafik konusunda aldıkları tedbirlerin ve attıkları adımların önemli olduğunu belirterek, bunlardan birinin sürücü ve yayalarla ilgili olduğunu ifade etti.

Bunlarla ilgili aldıkları tedbirler ve yaptıkları ikazlar olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, "Otoyolda ortalama hız denetimleri, maket trafik ekibi uygulaması ve daha pek çok denetim uygulaması esasen trafikte bugün yaşanan kazaları önlemek, yeni acılar yaşanmasının önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar. Ancak işin bir de gelecek boyutu var. Yani geleceğin sürücülerini, yayalarını şimdiden trafik konusunda doğru şekilde eğitmek ve bugünün çocukları ileride sürücü ve yaya olarak trafikte yer aldığında can kayıplarının önüne geçmek istiyoruz. 10 yıl sonrada 'lütfen emniyet kemeri takın, aşırı hız yapmayın, kırmızı ışıkta durun, direksiyon başında cep telefonu kullanmayın' gibi ikazları yapmakla uğraşmayalım istiyoruz. Çalışmaların ikinci boyutu olan ve burada açılışı yapılan eserin amacı da bu." diye konuştu.

Soylu, geleceğin trafiğini tamamlamada, trafik güvenliği için çocukların doğru alışkanlıklarla donanmış bilinçli sürücüler ve yayalar olarak yetişmesinde çocuk trafik parklarının çok etkili olacağına inandıklarını aktardı.

Halen ülke genelinde 39 ilde 79 çocuk trafik eğitim parkı bulunduğu anlatan Soylu, şunları söyledi:

"2018 yılında çocuk trafik eğitim parklarında 132 bin 963 öğrenciye, 2019 yılında 3 aylık dönemde de 2 bin 816 öğrenciye eğitim verildi. Tabii ki trafik eğitimlerini sadece bu parklarda gerçekleştiriyor değiliz. Bu konuda ulaşabileceğimiz herkese bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Trafikte, çok kazaya karışan vatandaşlarımıza güvenli sürüş kuralları eğitimi verdik. Bu kapsamda 2018 yılında 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar da 3 bin sürücüye bu konuda eğitim verilecek. Yine 2018 yılı içerisinde 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla ilk defa araç sürücülerine ve yolculara yönelik Yaşam Tüneli Eğitim Projesi hayata geçirilmesi bu kapsamda araç sürücülerinin yol kenarı denetimi noktalarında araçtan inmeden görsel filmlerle doğrudan kısa süreli eğitime tabii tutulmaları ve dinlenmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 58 bin 309, 2019 yılı 4 aylık dönemde ise yaklaşık 10 bin 500 araç sürücüsüne eğitim alması sağlanmıştır."

Soylu, okul önlerindeki geçitlerden öğrencilerin güvenli şekilde geçmelerini sağlamak için 2016 yılında eğitim verilen gönüllü okul geçit görevli sayısını 2018 yılında yüzde 300 artırarak 9 bin 376'ya çıkardıklarını belirtti.

2017 yılında 107 bin 983 okul servis aracı şoförünü de rehber personel eğitimine tabi tuttuklarını vurgulayan Soylu, "Tüm bu eğitimleri gerçekleştiren özellikle emniyet ve jandarma camiamıza, trafik polislerimize, jandarma trafik eğitim birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bunu sağlayan emniyet ve jandarma teşkilatımızı da tebrik ediyorum. 2018 yılında bu bahsettiğim sayıyı yüzde 60 artırarak 172 bin 729'a çıkardık. Eğitim ve öğretim yılı başlarında öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimleri veriyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında bir rekorun altına imza attık. 417 bin 671 öğretmenimizle trafik eğitimi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

- "2019 yılı sonu hedefimiz 1 milyon 500 bin çocuğa eğitim verebilmek"

Soylu, 2014 yılında gerçekleştirilen 3-17 yaş gurubundaki çocuklara yönelik trafik dedektifleri eğitim projesi kapsamında ise şimdiye kadar 4 milyon öğrenciye ulaştıklarını aktardı.

2019 yılı 4 aylık dönemde ise yaklaşık 500 bin çocuğa temel trafik eğitimi verdiklerine işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"2019 yılı sonu hedefimiz ise 1 milyon 500 bin çocuğa eğitim verebilmektir. Bu eğitimlerimizin yanı sıra çok etkili kampanyalar da gerçekleştirdik. Kurban Bayramı döneminde, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim' ve 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyalarını hayata geçirdik. Bu çalışmalarla, ailelerle birlikte seyahat eden çocuklarımızın ebeveynlerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunmasını sağladık. Bu çalışmada özellikle çocuklarımızın aslında çok bilinçli ve etkili olduğunu gördük. Ben de buraya 5 öğrenci kardeşimizle beraber havadan trafik denetimi yaparak geldim. Bu, trafik eğitimi, AFAD, ilk yardım ve itfaiye parklarını yaygınlaştırarak çocukları ve ailelerimizi hem görerek hem de anlatarak yepyeni bir eğitim bilinciyle donatmak istiyoruz. 81 vilayette ve büyük ilçelerde hedefimiz budur. İnşallah gerçekleştireceğiz."

Konuşmasının ardından Kırıkkale'nin örnek sürücülerine ödül veren Bakan Soylu, öğrencilerle birlikte kurdele keserek Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Soylu ile beraberindeki Vali Yunus Sezer, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer protokol üyeleri parkı gezerek yetkililerden bilgi aldı.