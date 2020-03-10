Kimler yolcu, kimler kalıcı?

NEVŞEHİR(MHA) Yarışı ilk tamamlayan CHP oldu …

Siyasi Partiler arasında bu sorunun ilk cevabının bulunduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Partide İki kez karşısına çıkan doktor adayları geçen İl Başkanı Kamil Gülmez, geçtiğimiz günlerdeki il kongresinde bu kez oldukça iddialı bir şekilde il başkanlığına aday olan bir ismi geride bırakmayı başararak üçüncü kez il başkanlığına seçilen isim oldu. İl Yönetim kurulu içerisinden göreve gelen ve ardından üç seçimi de kazanan il başkanı Kamil Gülmez 2015 yılından bu yana sürdürdüğü görevine devam edecek.

Yanar, AK Partinin tarihine yeni bir imza koyabilecek mi? …

AK Partide ilçe kongreleri hızla devam ediyor. Bazı ilçelerde yapılan atamaların ve gençlik kollarında yapılan atamanın ardından ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte İl Kongresi de yapılacak.

AK Partide Türkiye’nin en geç ve en başarılı il başkanlarından olan M. Rauf Yanar’ın tekrar göreve atanıp atanmayacağı merakla bekleniyor. Şu ana kadar bu konuda aksi bir durum yaşanmazken, Yanar’ın karşısına çıkacak bir aday da henüz ortaya çıkabilmiş değil. Yanar’ın göreve atanmasıyla birlikte 2002 Yılından bu yana AK Partinin Nevşehir tarihinde bir ilk de yaşanmış olacak. Hasan Ünver, Zafer İnanır, Erdal Feralan, Ersan Erkut, M. Ali Tanrıver ve Kazım Sunar 3 yıla yakın görev sürelerinin ardından koltuklarını diğer isimlere bırakmışlardı.

Milliyetçi Hareket Partisinde de 2020 yılı il ve ilçe teşkilatlarının yeniden yapılanacağı yıl olacak. İYİ Parti saflarına katılan Göksel Taşçı’nın ardından il yönetimi içerisinde göreve atanan ve daha sonrasında yapılan il kongresinde Ülkü Ocakları eski başkanı Yahya Leblebici’nin listesini geçerek il başkanlığına seçilen İlhan Kaya’nın tekrar göreve aday olup olmayacağı, genel merkezin bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği belirsizliğini koruyor. Başkan Kaya yaklaşık 4 yıldır bu görevde bulunuyor.

İYİ Partinin 4. İl başkanı kim olacak?

Yaklaşık 2.5 yıllık süreçte üç il başkanı değişen İYİ Parti de önümüzdeki günlerde ilk kongresi yapılacak. Mevcut il başkanı Ali Karaaslan ve yönetiminin tekrar göreve aday olduğunu açıkladığı partide şu ana kadar kongrede liste çıkaracağını açıklayan tek isim Partinin kurucu il başkanı Serkan Canpolat. Bir ismin daha bu yarışa katılabileceği belirtiliyor ancak bahsi geçen isim şu ana kadar adaylığını açıklamış değil.

SP, VP, DP, YRP’de neler yaşanacak?

Saadet Partisinin 6 yıl görevde bulunan İl Başkanı Ali Doğan Simit, Genel Başkanın ricasıyla tekrar göreve getirilen Vatan Partisi İl Başkanı Meliha Atalay, varlığı da yokluğu da belirsiz Demokrat Parti İl Başkanı Murat Kul, geçtiğimiz günlerde yapılan il kongresiyle göreve seçilen YRP İl Başkanı Abdulgani Altınışık’ın durumlarında bir değişiklik olup olmayacağını ise ilerleyen günler gösterecek.