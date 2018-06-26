"Kılıçdaroğlu'nun parti liderliği tartışmalı hale geldi"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözücüsü Mahir Ünal, "Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, TRT Haber'de canlı yayınında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni sistemde kabinenin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir soru üzerine Ünal; net, esnek, sorun çözme ve karar verme mekanizmalarının son derece iyi işlediği bir sisteme geçildiğini belirtti.

Ünal, yeni kabinede daha çok profesyonel, ehliyet ve liyakat sahibi, konusuna hakim, dünyayı ve Türkiye'yi bilen kişilerin görev alacağına işaret ederek, yeni sistemin bir yönetim ve organizasyon işi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede göreve getireceği kişilerle bunu sağlayacağını aktaran Ünal, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." diye konuştu.

Ünal, kabinede başka partilerden kimlerin olabileceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri olduğunu söyledi.

- "İlk cumhurbaşkanı olarak balkona çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaptığı balkon konuşmasında kurmaylarının yanında olmamasına ilişkin soru üzerine Ünal, seçim günü bakanların ve birçok genel başkan yardımcısının seçim bölgelerinde olduğunu bildirdi.

Ünal, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Daha önce genel seçimler yapılıyordu. AK Parti'deki balkon konuşmaları hangi balkon konuşmalarıydı? AK Parti seçime giriyordu, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak seçime giriyordu ve sadece AK Parti'nin seçimi oluyordu. AK Parti'nin girdiği bir seçimde balkona çıkıyorduk hepimiz. Ama bu, cumhurbaşkanı seçimi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olarak aslında o gün balkona da çıktı. Şimdi böyle bir tarafı da var. Ama öbür taraftan arkadaşlarımız olmadığı için biz de açıkçası dört tane genel başkan yardımcısı çıkmadık balkona."

- "Liderler kendi partisinin üstünde oy alır"

Seçimlerin ardından CHP içerisindeki son gelişmelerle ilgili soru üzerine Ünal, bu durumun onların iç meselesi olduğunu ve değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir. Çünkü liderler kendi partilerinin üstünde oy alırlar. Bu siyasette değişmez bir kural. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsaydı, cumhurbaşkanı adayı olarak kendi partisinin çok üstünde bir oy alsaydı bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescil eden bir şey olurdu."

- "Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapamadı"

Yeni sistemde iktidar iddiası olan bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir artık. Bundan sonra genel başkan olur, olmaz, başka bir yere aday olur, ben bunları bilemem. Ama bir siyasetçi, siyaset bilimci olarak benim gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum. Fotoğrafta gözüken şey de bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saha da oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu. Bu, şu anlama geliyor, Türk siyasetinin yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor."

- İlk gündemden birisi de bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusunda yöneltilen bir soruya Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve başladığımızda ilk gündemime alacağım konulardan bir tanesi bedelli askerlik." sözünü anımsattı.

Ünal, "İlk icraatlarından bir tanesinin bedelli konusu olacağı ve yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk gündemlerinden bir tanesinin de bedelli olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bunu önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın yeni hükümetini oluşturduktan sonraki sürecinde göreceğiz." dedi.

- OHAL kalkacak mı?

"Seçim sonrası olağanüstü hal (OHAL) kalkacak mı?" sorusuna Ünal, şu yanıtı verdi:

"Olağanüstü hal konusu Türkiye'nin bir güvenlik meselesi sonucu ortaya çıktı. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği bir karar olağanüstü halin devamı. Milli Güvenlik Kurulunun toplanması, alacağı tavsiye karar ve tabii yeni Meclisimizin bu konudaki tutumu çok önemli ve Cumhurbaşkanımız da seçimden sonra olağanüstü hal ile ilgili düşüncesini kamuoyuyla paylaştı."

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini etmesi ve kabinesini oluşturmasının ardından olağanüstü halle ilgili sürecin şekilleneceğini kaydetti.

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