Kılıçdaroğlu'ndan

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın da ötesinde 'kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe' aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenledir ki tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, 'vazgeçtim' deme lüksü yoktur." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da ulaşılan zaferle tamamlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Başkomutan Mustafa Kemal'in, kazanılan zaferi 1 Eylül 1922 tarihli telgrafıyla Türk Milletine "Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. TBMM ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi." sözleriyle duyurduğunu aktardı.



Ülkesini düşmanlardan kurtarmış bir kahraman olarak Ankara'ya geri dönen Mustafa Kemal'in, 4 Ekim 1922'de TBMM kürsüsüne çıkarak bir yıl içinde kuracağı Cumhuriyetin yol haritasına ilişkin bir konuşma yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün, "Bugün artık Misak-ı Milli'nin çizdiği sınırlar içinde, mutlu, rahat ve hür yaşamak için her ne gerekse, bunların hepsini elde edeceğiz. Düşman elleriyle viran olmuş ve milletimiz tarafından her köşesini kurtarmak için seve seve can verilmiş ve çocuklarımızın kanıyla sulanmış olan yurdumuzun ufkunda artık barışın tatlı güneşi gecikmeyecektir." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu, savaş meydanlarından zaferlerle çıkmış Mustafa Kemal'in özlemini duyduğu "Barışın tatlı güneşi"nin, büyük şair Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" adlı eserinde yer alan "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, Ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim" dizelerine de esin kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın da ötesinde 'Kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe' aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenledir ki tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, 'vazgeçtim' deme lüksü yoktur. Tek adam rejimine karşı kararlılıkla 'demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti' ülküsünü savunacak, Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ile tüm terör şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."