Kılıçdaroğlu'ndan yaralanan CHP'li gence ziyaret

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti bayraklarını asarken meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mert Bektaş isimli genci evinde ziyaret etti.
Bektaş'ın, Keçiören Basınevleri Mahallesi'ndeki evine gelen Kılıçdaroğlu'na, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir ve Ankara milletvekili adayları eşlik etti.
Ziyarette, Bektaş ile yakından ilgilenen Kılıçdaroğlu, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Talep üzerine, gencin bacağındaki alçıya imzasını atan Kılıçdaroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek evden ayrıldı.