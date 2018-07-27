Kılıçdaroğlu'ndan Trump'a tepki

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, Türkiye'ye yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajlarının, müttefiklik hukukuna aykırı olduğunu belirterek, "Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Trump ve ekibinin, ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları, müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki tek adam rejiminin ülkemizde yarattığı hukuksuzluk ve yargının siyasallaşması, Trump ve ekibine böyle bir tutum alma cesareti verebiliyor. Yazık."

Muhabir: Barış Gündoğan