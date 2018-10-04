Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batman'dan gelen acı haberle yüreklerinin yandığını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.