Kılıçdaroğlu'ndan 'Asla karamsar değilim' mesajı

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İznik ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerine hitaben yaptığı konuşmada, ilçenin tarihin izlerini ve güzelliğini koruduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın aynı şekilde yaşaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Eğer bu coğrafya ranta teslim edilirse sadece İznikliler değil, hepimiz kaybederiz. Az önce bir dostumuz, 'İstanbullular gelip buralardan çok büyük araziler, arsalar satın aldı.' dedi. Ben de 'Alabilirler.' dedim. Doğal güzelliğe, tabiata ihanet etmemek, ranta teslim etmemek şartıyla gelip alsınlar. Bütün bu tabiatı yok ederlerse İznik, İznik olmaktan çıkar, tıpkı İstanbul'un İstanbul olmaktan çıktığı gibi." diye konuştu.

Herkesin faiz ödediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Dışarıda bir avuç tefeciye 16 yıldır ödenen faiz, 156 milyar dolar. Biz, buna karşıyız. Borçlandığımız için ödüyoruz. İçeriye ödenen faiz, 699 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Ödenen faizlerin ülkeyi bir krize sürüklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bundan çıkılır. Asla karamsar değilim. Eğer bu millet, Kurtuluş Savaşı'nı vermişse bizim karamsarlığa kapılma gibi bir hakkımız, hukukumuz yoktur. Biz ülkemizi bütün badirelerden kurtarırız." dedi.

"Türkiye bu krizden çıkar"

Herkesin kazandığı bir Türkiye'nin mümkün olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bu badireden kurtulması lazım. 11 Ağustos'ta 13 madde açıkladık. Ben memleketimi, insanımı seviyorum. Hiçbir beklentim de yok. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını, karnının doymasını isterim. Türkiye bir ekonomik krizle karşı karşıya. Niçin? Kötü yönetim. Bundan çıkmamız lazım. Çıkıp da sürekli eleştireceğime 'Benim bir görevim daha var.' dedim. Bu krizden nasıl çıkılacağının anlatılması lazım. İstanbul'da bir basın toplantısı yaptık ve 13 maddeyi saydık. Bu maddeleri kısa, orta ve uzun ana ilke olarak belirlerseniz Türkiye bu krizden çıkar."

Muhabir: Büşra Nur Özcan