Kılıçdaroğlu'ndan '12 Mart' mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 97. yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Muhabir: Mehmet Tosun