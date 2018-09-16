Kılıçdaroğlu'dan 'yeni eğitim öğretim yılı' mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlere hitaben, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve sefalete terk eder." dediğini hatırlattı.

Bilimsel ve laik, fırsat eşitliğini içeren, öğretmenleri yücelten, kadın erkek eşitliğine dayalı milli bir eğitim politikasını, kurucusu olduğu Cumhuriyet'in temel özelliklerinden biri kılan Atatürk'ün, bu alandaki zaferleri, ekonomik zaferlerle birlikte Türkiye'nin gerçek kurtuluşunu sağlayacak en doğru yol olarak gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Oysa bugün Türkiye'nin beş temel sorununun ilk sırasında eğitim yer alıyor. Eğitim alanındaki yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş durumda. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 'Eğitim Kalitesi 2018' raporuna göre, Türkiye 137 ülke arasında 99'uncu sırada yer alıyor. Toplam 98 ülke çocuklarına bugün ülkemiz çocuklarının aldığı eğitimden daha nitelikli bir eğitim sunuyor. Öğrencilerimizin, Uluslararası PİSA değerlendirmeleri, OECD ortalamasının gerisinde bulunuyor. Türkiye, vakit geçirmeksizin eğitim politikalarını Atatürk ilke ve devrimleri, cumhuriyet değerleri ışığında çağdaş, demokratik, laik, bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandırmalıdır. Bu bağlamda niteliksiz eğitimin ve beyin göçünün temelinde demokrasi eksikliği ve üretime dayalı olmayan ekonomi politikaları olduğu da unutulmamalıdır."

"Öğretmenlerimize şükran borçluyuz"

Eğitimin en önemli bileşeni öğretmenlerin de yeni eğitim öğretim yılına büyük sorunlarla girdiğine işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Özlük hakları yok edilen, partizan baskılara maruz kalan öğretmenlerimiz, liyakat ve ehliyet esasının kalktığı bürokraside görevlerini ifa edemez hale getirilmişlerdir. Bunca engele rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyerek, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminin, 21'inci Yüzyılın bilimsel gerçekliğine uygun geçmesi temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan "Tarık Akan" paylaşımı

Kılıçdaroğlu, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan'ı vefatının ikinci yılında, saygı ve özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akan'ın vefatının ikinci yıla dolayısıyla paylaşımda bulundu.

#TarıkAkan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/M93n8mgRin

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 16 Eylül 2018

Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutulmaz filmleri, aydın kişiliği ve eğitime yaptığı büyük katkıları nedeniyle hep saygıyla hatırlamaya devam edeceğiz. Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.