Kılıçdaroğlu: Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail askerlerince ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere düzenlenen saldırılarla ilgili, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu'da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." ifadelerini kullandı.