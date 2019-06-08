Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Kılıçdaroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Denizli'deki cenaze namazının ardından Antalya'ya geldi.
Kılıçdaroğlu daha sonra kalacağı otele geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
ANTALYA (AA) - Kılıçdaroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Denizli'deki cenaze namazının ardından Antalya'ya geldi.
Kılıçdaroğlu daha sonra kalacağı otele geçti.