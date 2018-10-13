Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa, bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Kayseri'ye yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, toplu konut yatırımlarıyla şehirde 17 bin 790 vatandaşı ev sahibi yaptıklarını söyledi.

Kayseri'nin 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 635 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, yapımı süren 18 ayrı yol projesinin de tamamını 2 yıla kadar bitirip hizmete açacaklarını bildirdi.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlı Yerköy-Kayseri bölümünün altyapı uygulama projelerinin tamamlandığını aktaran Erdoğan, en kısa sürede ihale sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Antalya-Konya-Kayseri hızlı tren projesiyle ilgili de sondaj çalışmalarının sürdüğünü, diğer tren hatlarının modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynı şekilde şehirde inşa edilecek tramvay hattıyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Erdoğan, artık Kayseri için yetersiz hale gelen havalimanındaki terminal binasının yerine yenisinin yapıldığını bildirdi.

İnşa edilen barajlar ve sulama tesisleriyle şehirde 490 bin dekar araziyi suyla buluşturduklarını aktaran Erdoğan, Zamantı Irmağı'ndan Develi ovasına getirilen suyla buradaki toprakların veriminin artırıldığını kaydetti.

Kayserili çiftçilere bugüne kadar 1,5 katrilyon liralık destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Bay Kemal, bak çiftçiye verdiğimiz destekleri söylüyorum. Bunlar hayal değil, ödediklerimiz." diye konuştu.

Şehirdeki çalışmaları desteklemek için yaklaşık 2 katrilyon lira teşvik ödemesi yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bu liste çok uzun. Burada sadece özetleyerek ifade ediyorum, inşallah önümüzdeki dönemde Kayseri'mizi daha büyük hizmetlerle buluşturarak bu listeyi zenginleştireceğiz. Anadolu'nun orta yerindeki Kayseri, istikrarın, güvenin, huzurun, yatırımın, üretimin, ticaretin, ihracatın manasını iyi bilir. Mesele ülkenin ve milletin bekası olduğunda kimin vanıladığının, ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi, kimin de yürekten konuştuğunun ayrımını Kayserili gayet güzel yapar." ifadelerini kullandı.

- "Dünyada dengeler yeniden kuruluyor"

Dünyada dengelerin yeniden kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar ellerine tutuşturulan uyduruk kağıtlarla şahsıma, aileme, partime iftira atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, on milyonlarca insanın evinden olduğu bir zulüm yaşanıyor. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciyi bu ülkede biz besliyoruz, onlara ev sahipliğini biz yapıyoruz, Batılı kapılarını kaparken biz kardeşlik kapısını açıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük dönüşümlerini yaşıyor. Uluslararası ilişkilerden ekonomisine kadar baştan sona yeniden inşa ediliyor. Bunlar tek parti dönemine methiye dizmenin ötesinde bir söz edemiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda bir kısmı Kayseri'de yetişen kahraman askerlerin sınır ötesinde başarı üstüne başarı kazandığını, muhalefetin ise neredeyse üzüntüden kahrolduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İdlib'de elde ettiğimiz insani ve stratejik başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı. Ana muhalefet, bu konuda bir söz edebildi mi? Etmez, etmez. Hatta Zeytindalı Harekatı'nda neredeyse operasyonu önlemeye kalkacak kadar gönülleri bu ülkeden kopuk bir görüntü sergilediler. Yurt dışına gittiklerinde bizim oradaki diplomatlarımızla veya ülkesini seven vatandaşlarımızla bir araya gelmiyorlar. Onlar Hans'la, Corc'la, onlarla bir araya getirip veya bu ülkeye hakaret edip, bu ülkeden kaçıp giden 5 yıl 10 ay mahkumiyete sahip olan ajanlarla bir araya geliyorlar. Terör örgütü mensuplarının etkinliklerine katılıyorlar. Orada ülkemiz aleyhine yapılan konuşmalara iştirak ediyorlar. Bu ülkede ne kadar vatan, millet, devlet düşmanı kesim varsa hepsiyle el ele, koyun koyuna yol yürüyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla el ele, kol kola yürümediler mi? Ben bunları deyince, 'Bu CHP terör yandaşlarıyla el ele, kol kola yürüyor', beyefendi rahatsız oldu."

- "Yan gelip yatıyorlar"

İspatla konuştuğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Güya adalet yürüyüşü yaptı. Koluna girenler hep tescilli terör yardakçılarıydı. Ülkemizi sıkıntıya sokacak, milletimizi tedirgin edecek hangi hadise yaşansa bunlar içten içe seviniyor. Hemen el ovuşturmaya başlıyor. 'Bir şey olsa da şu Tayyip Erdoğan aradan çekilse, meydan bize kalsa' beklentisiyle yan gelip yatıyorlar. Son 17 yıldır ülkemizdeki ana muhalefet partisinin en büyük başarısı nedir biliyor musunuz? Maalesef en büyük başarıları 'Her evden bir oy' diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclise sokmak. En büyük başarıları bu. Bununla kalmadılar. Şimdi mahalli idareler seçimlerinde kimi belediyeleri yine onlara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Sanıyorlar ki bu millet onların, belediyeleri terör örgütüne teslim etme oyununa seyirci kalacak. Türk milletini hiç tanımadıkları için bunca yıldır yüzde 25'in üzerine çıkamıyorlar. Hatta son seçimde daha da aşağıya indiler. Kayseri'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum, eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Bunu böyle bilsinler. Öyle bu milletin parasını biz belediyeye verelim de ondan sonra bu para Kandil'e gitsin... Yok böyle bir dönem. Biz devletin parasını verelim de ondan sonra bu teröristlere makine alsınlar, onlar da o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar... Yok böyle bir şey. Bitti o. Müslüman bir delikten bir kere sokulur, bir daha asla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde muhalefetin yine başarısız olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi 2019 Mart'ında milletimizden bunlar bir şamar daha yiyecekler ama biliyoruz ki yine akılları başlarına gelmeyecek. Çünkü bunların derdi ülkeye ve millete hizmet etmek, bunun için Cumhurbaşkanlığını kazanmak, Meclis'te çoğunluğu elde etmek değil. Tek gayeleri ellerindeki mevcut milletvekilliği, belediye başkanlığı, partideki konumlarını korumak, ekmek elden, su gölden yaşayıp gitmektir.

Şimdi ben merak ediyorum, hani Kılıçdaroğlu'na davalar açtım ya, kazandığım davalarda acaba ödenen paraları Kılıçdaroğlu kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödüyor? Bunu da merak ediyorum ve bunu da açıklamaya davet ediyorum. Bu paraları nereden ödedi? Aslında CHP'lilerin sorması lazım, 'Sen bu paraları nereden ödedin, söyle bakalım?' Sorumluluk yok, dertlenmek yok, çalışmak yok, mücadele etmek yok."

(Sürecek)