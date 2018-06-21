Kayseri'de muhtarlarla

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'na ilişkin, "Şu ana kadar 950 bine yaklaşmış müracaat. Bugün 1 milyonu geçer müracaat sayısı. Her gün 100 bin kişi müracaat ediyor. Bu, vatandaşın eline son yıllarda geçen en önemli fırsat. Kentsel dönüşüme geçerken bu belgelerle hak sahibi olarak belediyeler ve bakanlık karşısında hakkını savunacak." dedi.

Seçim çalışmalarını Kayseri'de sürdüren Özhakesi, bir düğün salonunda "İmar Barışı" konusunda muhtarları bilgilendirdi.

Özhaseki, 1950’li yıllardan itibaren kırsal kesimden kente göçün hızlandığını, yerel idarelerin bu göçlere hazırlıksız yakalandığını, herhangi bir planlama yapılmadığını dile getirdi.

Kaçak yapılaşmaya farklı nedenlerden dolayı yıllarca belediyelerin göz yumduğunu ifade eden Özhaseki, "Bazı belediyeler 'gelin, burası hazine, vakıf arazisi, yapın' demiş. 'İstifade ederiz, bunlar bize oy verir, eylemlere götürürüz' demişler. Sağ belediyelerse 'yapmayın, yıkarız' demişler. Yapmayın yıkarız olur mu? 'Yıkarız'la bu iş olmaz ki." diye konuştu.

Özhaseki, Kayseri’nin bu sorunu yıllar önce Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi projesiyle aştığını ancak Türkiye'nin pek çok kentinde kaçak yapılaşma sorununun devam ettiğini aktardı.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Yerin üstündeki fitne odaklarıyla savaşırız ancak yerin altındaki depremle savaşacak halimiz yok. Allah kuralları bu şekilde koymuş. Çürük zeminlere ev yapmamamız lazım. Ülkemizin yüzde 66'sı yani üçte ikisi birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi. Şimdi İstanbul'un kapısına dayandı, Adalar'da bekliyor. Nüfusun yüzde 71'i yani 55 milyon insan bu deprem bölgelerinde yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda şehircilik şurasını topladıklarını ve 9 ay boyunca bu konu hakkında görüşlerin alındığını anlatan Özhaseki, bir yandan depreme hazırlanacaklarını bir yandan komşu ilişkilerinin sürdüğü kimlikli mahalleler inşa edileceğini bir yandan da akıllı evler yapılacağını belirtti.

Türkiye'deki yapıların sayısını tespit etmeye çalıştıklarını ancak birbiriyle savaşan rakamlar elde ettiklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"TÜİK verilerine göre 26 milyon 358 bin yapı var, iş yeri, ev hepsi dahil. Hakkıyla yapılmış yapı sayısı yüzde 25, 30 civarı. Yüzde 60'ı bana göre ise yüzde 70'i sorunlu. Ya mülkiyetinde sorun var, ya hiç ruhsat almadan yapılmış ya da iskan alacak durumda değil. Fabrikalarda bile sorun var, üretimi artırmak için bir yer çevirmiş, kaçak duruma düşmüş. Sorunlar yumağı devam ediyor. Yıkım kararları var, para cezaları var. Özellikle sahillerde istismar edilmiş durumlar var. Kaçak olduğu için her ay zabıta geliyor, zarfını alıp gidiyor. Bu sorunla bu iş yürümez, bunları çözmek lazım. Nüfusun 55 milyonu devletle kavgalıysa mahkemelikse böyle devlet olmaz. Bunu çözmek şükür bana nasip oldu. Bu işlere az çok aklım eriyor. Kimsenin cesaret edemediği bir yasayı getirdik. Bu yasaya göre vatandaş kendi rızasıyla beyanda bulunuyor. Yalan beyanda bulunan olursa o da başına bela olur. e-devlet şifresiyle herkes girebilir, beyanda bulunabilir. İnternetle işim yok diyen de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerindeki arkadaşlarımız sayesinde müracaatta bulunabilir. Şu ana kadar 950 bine yaklaşmış müracaat. Bugün 1 milyonu geçer müracaat sayısı. Her gün 100 bin kişi müracaat ediyor. Bu, vatandaşın eline son yıllarda geçen en önemli fırsat. Kentsel dönüşüme geçerken bu belgelerle hak sahibi olarak belediyeler ve bakanlık karşısında hakkını savunacak."

Özhaseki, İmar Barışı ile yaklaşık 50 milyar lira toplanacağını, bu parayı yüzde sıfır faizle kentsel dönüşüm için önümüzdeki yıldan itibaren belediyelere vereceklerini, böylece her yıl 500 bin konutun yenilenebileceğini bildirdi.

- İmar Barışı'ndan kimler yararlanamayacak

Özhaseki, İmar Barışı'ndan üç grubun yararlanamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kanundan İstanbul Boğazı'ndaki manzarada yer alan milyonlarca liralık ticarete konu olmuş yerler, ikincisi Sultan Ahmet ve Süleymaniye arasındaki hatta olanlar ve Gelibolu yarımadasındaki sorunlu yerler istifade edemeyecek. Orman arazisi üzerinde olanlar da beyanda bulunacak, biz onları toplayacağız. Orman emlakını azaltmayacağız. Kentsel dönüşümde de belediyelerden taahhüt alacağız. Tüm malzemelerin yerli ve milli olması şartını koyacağız. Çin'den lamba, Kore'den asansör getiremeyecek. 250 iş kolunu canlı tutmamız gerekiyor. Dünyadaki en önemli 200 inşaat firmasından 46'sı Türkiye'den. Bizim böyle bir sektörü güçlü tutmamız gerekiyor."

- Erken seçim

Seçime sayılı günler kaldığını hatırlatan Özhaseki, Batı'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tavrı anladığını ancak ana muhalefet partisi CHP'nin yaptıklarını anlayamadığını söyledi.

Güneydoğu'daki kayyum atamalarına muhalefet partisinin tepki gösterdiğine dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Seçimlere doğru gidiyoruz ya, HDP'nin oyunu almazlarsa olmaz. O yüzden Selahattin'i de gidip ziyaret edecekler, 'başkan yardımcısı yapacağız' diye vaatte de bulunacaklar. Lanet olsun böyle oya ya. Haram oy olmaz olsun. Kemal Bey seçim bildirgesinde yerel yönetimlere özerklik şartlarını tanıyacağız dedi. Özerklik şartının ne olduğunu biliyorum. Arkasından neler geleceğini de biliyorum. Ey teröristler, öz yönetim ilan edebilirsiniz, yurt dışıyla temasa geçebilirsiniz, sizin üzerinde bir denetim yok demektir. Üç oy alacağız diye Türkiye'yi nasıl bölersiniz, içim yanıyor. Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceklermiş. Onun apoletlerini sökmek isteyenler bütün dünyada bizim düşmanımız. Parmak ısırtan bir harekatı yönetti, bu adamın alnından öpmek lazım."