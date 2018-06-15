Karamollaoğlu, bayram namazını Ankara'da kıldı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önümüzdeki hafta sonunda seçimler var. Cenabıhak, inşallah bu haftayı huzur içinde, sakin bir şekilde geçirmeyi nasip eder. Ramazan'ın bereketiyle, yaşanan bazı olumsuz hadiseler inşallah tekrar etmez. Biz, memleketimizin huzur içinde olmasını, insanlar arasında dostluğun pekişmesini arzu ederiz." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bütün vatandaşların bayramını kutlayan Karamollaoğlu, şunları ifade etti:

"Cenabıhak, hamdolsun Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeyi nasip etti, bayrama da kavuşturdu. Ramazan'ın sonu 'cehennemden, ateşten kurtuluş' olarak tarif ediliyor. Önümüzdeki hafta sonunda seçimler var. Cenabıhak, inşallah bu haftayı huzur içinde, sakin bir şekilde geçirmeyi nasip eder. Ramazan'ın bereketiyle, yaşanan bazı olumsuz hadiseler inşallah tekrar etmez. Biz, memleketimizin huzur içinde olmasını, insanlar arasında dostluğun pekişmesini arzu ederiz. İnşallah bu ramazanın bereketiyle de bunu temin ederiz diye ümit ediyorum."