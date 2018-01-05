Karaman'da

KARAMAN (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, "Eskiden yöneticiler Ankara'da otururlardı. Mahallinde kimsenin ne düşündüğü onları ilgilendirmezdi. Yani bir tip elbise, bir tip proje gönderirlerdi. Bu proje tüm illere gelirdi. Gittiği yarde eğer iyi bir usta varsa o elbisenin biraz sağını solunu oynayarak, bünyeye uygun hale getirmeye çalışırdı." dedi.

Boğa, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında, 2019'da üç sonuçlu iki seçimin gerçekleştirileceğini söyledi.

Seçimlerden birinin mahalli, ikincisinin de genel seçimler olduğunu belirten Boğa, "Genel seçimlerin de iki sonucu olacak. Birincisi, milletvekillerini seçeceğiz. Ondan daha önemlisi Cumhurbaşkanlığına, başkanlık sistemine başkanı seçeceğiz. Bizler de Ekonomik İşler Başkan Yardımcılığı olarak 81 vilayetin, dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki ekonomik beklentilerini ortaya çıkarmak üzere bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. İllerimizin her birinin ayrı özelliği, ayrı güzelliği var." diye konuştu.

Forumun iki aşamalı bir çalışma olduğuna dikkati çeken Boğa, şöyle devam etti:

"Teşkilatlarla, il, ilçe başkanlarımız, partimizin belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyelerimiz ile bir toplantı yapıyoruz. İkinci toplantıyı ise sektör temsilcileriyle gerçekleştiriyoruz. Burada size bazı sorular soracağız. Birincisi, son 15 yılda Karaman'a hangi hizmetler yapıldı? Bunların en iyisini siz seçeceksiniz. İkinci sorumuz, şu anda devam eden yatırımlardan hangisi biterse Karaman'ı en çok rahatlatır? Üçüncüsü, önümüzdeki dönemde Karaman olarak ne istiyorsunuz? Dördüncüsü, bütün bu çalışmalarda karşınıza çıkan en büyük engel nedir? Bu soruların cevabını bulacağız."

Boğa, çalışmanın Karaman ve tüm iller için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskiden yöneticiler Ankara'da otururlardı. Mahallinde kimsenin ne düşündüğü onları ilgilendirmezdi. Yani bir tip elbise, bir tip proje gönderirlerdi. Bu proje tüm illere gelirdi. Gittiği yarde eğer iyi bir usta varsa o elbisenin biraz sağını solunu oynayarak, bünyeye uygun hale getirmeye çalışırdı. Ama şimdi Ankara, provayı mahallinde yapıyor. Biz hangi vücuda elbise dikeceğiz, hem boyumuzun ölçüsünü veriyoruz hem de sizin isteklerinizi, beklentilerinizi alıyoruz. Merkez olarak illerin neyi beklediğini tespit etmeyi, onları gerçekleştirmeyi hedefledik."

Foruma, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay, belde ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.







