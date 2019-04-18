Karaman AK Parti teşkilatında temayül yoklaması

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er'in istifa etmesinin ardından yeni il başkanının belirlenmesi için partide temayül yoklaması yapıldı.



Temayül öncesi eski AK Parti Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, parti il binası toplantı salonunda partililerle bir araya geldi.



Burada konuşan Nazlı, AK Parti'nin kurulduğundan bu güne bütün seçimlerde milletin büyük bir teveccühüyle bütün partileri geride bırakarak birinci olmayı başardığını söyledi.



Türk siyasi hayatında bu kadar uzun bir süre milletin teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi parti henüz daha olmadığını ifade eden Nazlı, şunları kaydetti:



"Bu açıdan bu büyük başarı zaferlerle böbürlenmek yerine bizim aldığımız emaneti ve sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Biz bu kararlılıkla yolumuza yürümeye devam ediyoruz. Bir yandan ülkemizin gücünü refahını artırmak yoluyla bir yandan da dünyada ülkemizin itibarını artırmak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. 2023 ve 2071 hedefleri olan bir partiyiz. AK Parti’nin hedefleri ile Türkiye’nin hedefleri artık özdeşleşmiş haldedir. Bu bilinçle hem ülkemiz için üretmeye tam bağımsızlığı kazanma yolunda büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz."



Basın kapalı devam eden toplantının ardından teşkilat üyeleri oylarını kullandı.