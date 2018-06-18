Kapadokya’da balonlar ’Vakit Kapadokya Vakti’ pankartlarıyla havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları ’Vakit Kapadokya Vakti’ pankartlarıyla havalandı.

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Kapadokya’da sıcak hava balon turları AK Parti Nevşehir milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan’ın fotoğraflarının bulunduğu ve ’Vakit Kapadokya Vakti’ yazılı pankartlarıya havalandı.

Yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisini çeken pankartlar ile havalanan sıcak hava balonları yaklaşık bir buçuk saat boyunca havada kaldı.