'Kamuflaj ve şapkayla çıkarmak istediler, kabul etmedim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makam odasında basın mensuplarının "geçmiş olsun" dileklerini kabul etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, dün yaşanan saldırının hoş olmadığını, bunun planlı bir hareket olduğunu söyledi.

Protestoların kabul edilebileceğini ancak saldırı olayının farklı bir şey olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Sığındığı evdeki insanların kendisine gayet nazik davrandığını, hatta çay demlediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, evdekilerin "Evimiz yakılır mı?" korkusu da yaşadığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, daha önce de Artvin'de saldırıya uğradığını, İstanbul'da kendisine mermi atıldığını hatırlatarak, "Amacın, CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olayların ardından sığındığı eve gelen emniyet yetkililerinin, kendisini "kamuflaj ve şapka giyerek" bölgeden uzaklaştırmak istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Kabul etmedim, nasıl geldiysem öyle çıkacağım dedim." ifadelerini kullandı.

"Akar'a sormak lazım"

Kılıçdaroğlu, hayatında iki defa zırhlı araca bindiğini, bunlardan birinin Artvin'de, diğerinin ise Çubuk'ta gerçekleştiğini kaydetti.

Evde bulunduğu sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığı dağıtmak için yaptığı konuşmayı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Akar'a sormak lazım o ifadelerini, o atmosferde mi söyledi, ne demek istedi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yaşanan olaydaki provokasyonlara dikkati çekerek, sağduyulu davranmak gerektiğini vurguladı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Öte yandan HDP'den yapılan yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi.

CHP il başkanlıkları saldırıyı kınadı

Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de CHP il başkanlıkları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasına CHP il yöneticileri ve partililerin yanı sıra İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Ataman ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir'de CHP İl ve Merkez İlçe başkanlıkları üyeleri ile İYİ Parti üyeleri, yaşanan olayı protesto için Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.

Kırıkkale'de CHP Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık ve beraberindekiler, yaşanan olayı protesto için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.