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Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’tan Valilik Ziyareti
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İlimize gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Politika 25.02.2020, 13:09
Vali İlhami Aktaş ile Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı tarafından karşılanan Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç, daha sonra Valilik Fuayene Salonunda Valilik Şeref Defterini imzaladı ve akabinde de Valilik makamına geçildi.
Sayın Şeref Malkoç ise, Vali Aktaş’a “Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Tabak hediye etti ve misafirperverliğinden dolayı da teşekkür etti.
Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’un Valilik ziyaretlerinde; Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ve Özel Kalem Müdürü Veysel Şirin eşlik etti.