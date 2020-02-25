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Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’tan Valilik Ziyareti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İlimize gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Politika 25.02.2020, 13:09
Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’tan Valilik Ziyareti
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Vali İlhami Aktaş ile Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı tarafından karşılanan Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç, daha sonra Valilik Fuayene Salonunda Valilik Şeref Defterini imzaladı ve akabinde de Valilik makamına geçildi.

Ziyarette, bir süre sohbetin ardından kendilerini ve beraberindeki heyeti Kapadokya’da ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Vali Aktaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a İlimiz hakkında bilgi sundu ve Kapadokya yöresine ait el işlemeli Halkalı Hitit takdim etti. 

Sayın Şeref Malkoç ise, Vali Aktaş’a “Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Tabak hediye etti ve misafirperverliğinden dolayı da teşekkür etti. 
Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’un Valilik ziyaretlerinde; Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ve Özel Kalem Müdürü Veysel Şirin eşlik etti.

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