Kalkınma Bakanı Elvan Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Orta Anadolu'daki Konya, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Karaman'ı bir bütün olarak düşündüğümüzde, gerçekten Türkiye'nin ikinci Marmara Bölgesi olmaya aday olan bir bölgemiz" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Elvan, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Elvan burada yaptığı konuşmada, Aksaray'ın son 15 yılda Orta Anadolu'da en hızlı gelişen illerin başında geldiğini söyledi.

Aksaray'ın hızlı büyümesinin, kalkınmasının Türkiye açısından da önemli olduğunu ifade eden Elvan, "Aksaray tarım, sanayi ve turizmde çok daha canlı, muhteşem il olma konumuna gelmiş durumda. 15 yıl öncesine baktığımızda Aksaray'ın ihracatı neredeyse yok denecek seviyedeydi. Aşağı yukarı 10 milyon dolarlık ihracat söz konusuydu. Şu an Aksaray çıkışlı ihracat 100 milyon dolar civarında. Buna diğer gümrük rakamlarını da dahil ettiğimizde 400 milyon dolar üzerinde bir ihracat söz konusu. Bu Aksaray ve Türkiye için son derece önemli." diye konuştu.

Elvan, büyük ölçekli firmaların son yıllarda Aksaray'a geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sanayiye baktığımızda müthiş bir gelişme söz konusu. Şu an organize sanayi bölgesinin toplam alanı ikinci genişleme alanıyla beraber 800 hektar. 500 hektarlık genişleme alanını da 3. genişleme alanı olarak dahil edeceğiz. Bakanlık olarak gereken desteği vereceğiz. Bin 300 hektarlık bir alan Aksaray ölçeğinde gerçekten de büyük bir alan. Orta Anadolu'daki Konya, Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Karaman'ı bir bütün olarak düşündüğümüzde gerçekten Türkiye'nin ikinci Marmara bölgesi olmaya aday olan bir bölgemiz. Bu açıdan illerimizle gurur duyuyoruz."

- Hızlı tren çalışmaları

Aksaray Ulukışla hızlı tren hattı yapımının kalkınma planına alındığını hatırlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Aksaray için bu yıl çok önemli adım attık. İnşallah yakın zamanda hızlı tren hattının yapımına başlayacağız. Bu son derece önemli. Çünkü Aksaray'da üretilen ürünlerin Akdeniz'e ulaştırılması son derece kolay olacak. Demiryolu hattıyla daha ucuz, düşük maliyet ve hızlı şekilde Mersin Limanı'na ulaşmış olacak. Bu da firmalarımızın rekabet güçlerinin daha da artmasına, lojistik maliyetlerinin azalmasına vesile olacak. Aksaray'ın büyüyüp gelişmesi için çok önemsediğimiz bir yatırım. İnşallah önümüzdeki dönemde Aksaray'dan kuzeye doğru hızlı tren hattını büyütmeye devam edeceğiz. Samsun'a kadar hızlı tren hattımızı ulaştıracağız. Aksaray'dan vatandaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanına hızlı trenle ulaşma imkanına kavuşacak. Sadece Türkiye için değil Aksaray'dan hızlı tren hattıyla Orta Asya ve Avrupa'ya kadar ulaşma imkanına kavuşacak."

Ziyarette, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.