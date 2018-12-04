Kadınların Mecliste temsiliyet gücü arttı

TBMM (AA) - Türkiye'de, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar, Mecliste kadın milletvekillerinin temsil oranı yüzde 4,6'dan 17,1'e yükseldi.

AA muhabirinin derlemelerine göre, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından, 8 Şubat 1935'te yapılan seçimler sonucu 17 kadın milletvekili ilk kez Meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı18'e, 550 milletvekilinin görev yaptığı Mecliste kadınların temsil oranı ise 4,6'ya ulaştı.

Bu oran 2007'de yapılan 23'üncü Dönem seçimlerine kadar uzun yıllar aşılamadı. Kadın milletvekili sayısı 2007'deki seçimlerde, 50'ye ulaşırken, temsil oranı da 9,1 oldu. Söz konusu oran 2011'de yüzde 14,3, 2015'te (7 Haziran) yüzde 17,6, 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Son seçimlerle birlikte bu oran, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenlemeden bugüne kadar en yüksek seviyeye çıktı. 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda, kadın milletvekili sayısı 103, kadınların Mecliste temsil oranı yüzde 17,1'e ulaştı.