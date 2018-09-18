"İYİ'ler Kervanı Yolda" turu

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "İYİ'ler Kervanı Yolda" sloganıyla çıktıkları ülke turunda Kırşehir'e geldi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanılığını ziyaret eden Bozdağ, "İYİ'ler Kervanı Yolda" sloganıyla başlattıkları Türkiye turu kapsamında kente geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarını çözmek için İyi Parti yöneticilerinin göreve talip olduğunu belirten Özdağ, iktidara geldikleri takdirde ülkeyi istenen refah düzeyine ulaştıracaklarını söyledi.

Ekonomik sorunların çözümü için doğru bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu ileri süren Özdağ, yerel seçimler öncesi vatandaşların sorunlarını yerinde görmek için yollarda olacaklarını, belirledikleri stratejileri halka anlatacaklarını kaydetti.

Kırşehir Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nı da ziyaret eden Özdağ, 31. Ahilik Haftası kutlamaları sırasında Anıt Meydanı'nda ikram edilen Ahi pilavı ve helvasından yedi.

Özdağ, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kentteki gazete ve televizyonlar ile sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a ziyaretlerinde İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz ve partililer eşlik etti.