KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "İYİ'ler Kervanı Yolda" sloganıyla başlattıkları Türkiye turuyla ilgili, "Bizim bu iyilik kervanı çalışmamızın amacı krizin sıkıntılarını yerinde görerek vatandaşımızın sıkıntılarını, duygularını tespit etmek olacak." dedi.

Özdağ, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "İYİ'ler Kervanı Yolda" sloganıyla Türkiye turu başlattıklarını, bu çalışma kapsamında Türkiye'yi gezeceklerini söyledi.

Türkiye'nin çok ağır birkaç krizi birden yaşadığını savunan Özdağ, bu sıkıntıları il il, ilçe ilçe dolaşarak yerinde göreceklerini ifade etti.

Özdağ, "Bizim bu iyilik kervanı çalışmamızın amacı krizin sıkıntılarını yerinde görerek vatandaşımızın sıkıntılarını, duygularını tespit etmek olacak. Gerçekten çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Toplumun bütün sektörleri bu ağır kriz altında büyük fedakarlıklara katlanmak zorunda kalıyor." dedi.