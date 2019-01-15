İYİ Parti'nin Karaman aday tanıtım toplantısı

KARAMAN (AA) - İYİ Parti'nin Karaman'daki merkez ve Ermenek ilçesi belediye başkan adayı düzenlenen törenle tanıtıldı.

Bir restoranda düzenlenen tören, saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çekiç, burada yaptığı konuşmada, seçimde parti olarak yoğun bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Büyük davaların az sayıda insanla başladığını ifade eden Çekiç, şöyle konuştu:

"Milli değerlerimizde İYİ Parti neyi savunursa bunu fiiliyata da geçirmek için kurulmuştur. İYİ Parti bozulan ekonomiyi yaratılan krizlerin etkilerini ortadan kaldırmak için vardır. İYİ Parti yaşayan insanlarımızın talep ettikleri yerel hizmetleri iyi belediyecilikle sizlere sunmak için vardır. İYİ Parti can mal ve ırz güvenliğini maksimum seviyede sağlamak için vardır."

Törene, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti Karaman İl Başkanı Kenan Arı, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Program, aday ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İYİ Parti Karaman merkezde Zühtü Bahadır Bayraç'ı, Ermenek ilçesinde ise Atilla Zorlu'yu aday gösterdi.



